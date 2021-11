Proximaler Roux-en-Y Magenbypass (pRYMB): Am Mageneingang wird ein sehr kleiner Magenbeutel (Magenpouch) mithilfe eines Klammergeräts gebildet – der Restmagen wird nicht entfernt. Der Pouch umfasst gerade einmal ein Volumen von 15 bis 20 Millilitern. Zum Vergleich: Bei mäßiger Füllung beträgt das Volumen eines Magens normalerweise zwischen 1,2 und 1,6 Litern. Der Magenpouch wird direkt mit einer Dünndarmschlinge verbunden, die Verdauungssäfte aus Bauchspeicheldrüse und Galle werden in einem tieferen Abschnitt dazu geleitet. Es sind daher zwei Neuverbindungen (Anastomosen) bei diesem Eingriff notwendig. Auf diese Weise umgeht die Nahrung einen Teil des normalen Verdauungssystems. Neben dem Schlauchmagen ist der proximale Roux-en-Y Magenbypass das am häufigsten durchgeführte Verfahren – es galt lange als Goldstandard der Adipositaschirurgie