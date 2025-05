Hoden abtasten: Selbstuntersuchung gegen Hodenkrebs

Selbsttest

Selbsttest: Habe ich eine Erektionsstörung?

Eine Erektionsstörung beim Mann liegt vor, wenn der Penis nicht ausreichend steif wird. Die Ursachen sind zahlreich, von körperlichen Erkrankungen wie Diabetes mellitus bis hin zu psychischen Problemen und Stress.



Fragen Sie sich, ob Sie an einer Erektionsstörung leiden, kann der Selbsttest eine erste Auskunft geben. Dieser basiert auf dem sogenannten IIEF-Score ("International Index of Erectile Function") und bezieht sich auf sämtliche sexuelle Aktivitäten in den letzten vier Monaten.



Bitte beachten: Der Selbsttest kann keine ärztliche Diagnose ersetzen. Wer vermutet, eine Erektionsstörung zu haben, sollte sich in einer urologischen Praxis untersuchen lassen.