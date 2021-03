Wenn der Kupfer-Wert im Blut nicht stimmt, könnte eine Lebererkrankung dahinterstecken. Welche Werte sind normal und welche Ursachen kommen für erniedrigte Werte und zu viel Kupfer im Blut infrage?

Kupfer ist ein essentielles Spurenelement und Bestandteil vieler Enzyme. Kupfer ist unter anderem für die Zellatmung verantwortlich. Die Leber ist für den Kupferstoffwechsel zuständig.

Artikelinhalte im Überblick:

Wann wird der Kupfer-Wert bestimmt?

Bei möglichen Lebererkrankungen wird der Kupfer-Wert bestimmt. Auch bei Veränderungen am Knochen, am Bindegewebe oder bei Störungen der Nerven wird der Wert untersucht.

Der Kupfer-Wert wird im Blutserum und im Urin bestimmt.

Wann ist der Kupfer-Wert im normalen Bereich?

Für Erwachsene ab 20 Jahren liegt der Kupferwert bei Männern zwischen 79 µg/dl und 131 µg/dl im Normalbereich, bei Frauen zwischen 74 µg/dl und 122 µg/dl.

Ursachen für einen zu hohen Kupfer-Wert

Krebserkrankungen oder Schäden an der Leber können für einen erhöhten Kupfer-Wert verantwortlich sein. Auch chronische Infektionen und die Einnahme der Anti-Baby-Pille sorgen dafür, dass sich der Kupfer-Wert im Körper erhöht. Diabetiker und Schwangere weisen ebenfalls oft einen höheren Kupfer-Wert auf.

Ursachen für einen zu niedrigen Kupfer-Wert

Es gibt bestimmte Krankheiten, bei denen der Kupfer-Wert unter dem Normalbereich liegt. Dazu gehört die Morbus Wilson-Krankheit und das Menkes-Syndrom. Bei der erblichen Wilson-Krankheit, auch als Kupferspeicherkrankheit bekannt, wird das Kupfer von der Leber nicht mehr ausreichend an die Galle weitergegeben. Dadurch lagert sich das Kupfer im Körper an, zum Beispiel in den Augen (Kayser-Fleischer-Ring), in der Leber oder im Gehirn.

Auch das Menkes-Syndrom ist eine Erbkrankheit und zeichnet sich durch einen zu niedrigen Kupfer-Wert aus. Die Krankheit tritt bei Kindern auf. Mangelernährung kann eine weitere Ursache sein, weshalb der Kupfer-Wert zu niedrig ist.