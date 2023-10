Empathie-Test: Wie empathisch bin ich?

Wie gut können Sie sich in andere Menschen hineinversetzen und mitfühlen, wenn es jemandem gut oder schlecht geht? Machen Sie den nachfolgenden Selbsttest und erfahren Sie, wie viele der Kernmerkmale für ein hohes Maß an Empathie auf Sie zutreffen.

© Getty Images/SDI Productions

Empathie-Level-Test

Empathie hat Einfluss auf die Beziehungen zu anderen Menschen. Der Selbsttest gibt Ihnen Auskunft, ob Sie ein hohes Maß an Einfühlungsvermögen haben.

Hinweis: Dieser Test kann lediglich eine Tendenz aufzeigen. Forschende sind sich bislang uneinig darüber, wie sich Empathie am besten messen lässt. Der vorliegende Selbsttest orientiert sich an den am häufigsten genutzten Verfahren: dem Empathie-Quotienten (EQ), dem Interpersonal Reactivity Index (IRI) und der Basic Empathy Scale (BES).

Empathischen Menschen fällt es leicht, sich in andere Personen hineinzuversetzen und ihre Gefühle und Gedanken zu verstehen und nachzuvollziehen. Diese Fähigkeit zum emotionalen Perspektivenwechsel ermöglicht es, Situationen nachzuvollziehen, ohne diese selbst zu erleben.



Entsprechend spiegelt sich eine ausgeprägte Empathie oft im Verhalten wider: Empathische Menschen begegnen ihrem Umfeld besonders wohlwollend und hilfsbereit. Empathie spielt eine wesentliche Rolle in zwischenmenschlichen Beziehungen, etwa in Partnerschaften, Eltern-Kind-Beziehungen und im beruflichen Umfeld.



Welche Nachteile kann Empathie haben?

Ein besonders ausgeprägtes Einfühlungsvermögen kann aber auch zur Belastung werden. So lassen sich empathische Menschen schnell von negativen Gefühlen anstecken und übernehmen die Stimmung anderer. Gerade größere Menschengruppen können deshalb schnell zu Überforderung und Reizüberflutung führen. In vielen Fällen geht ein hohes Maß an Empathie mit Hochsensibilität einher.