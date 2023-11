Kurzübersicht: Knoblauch-Unverträglichkeit

Wie zeigt sich eine Knoblauch-Unverträglichkeit? Einige Minuten bis Stunden nach dem Essen treten Symptome wie Bauchschmerzen, Blähungen oder Übelkeit auf. Auch katerähnliche Symptome wie Kopfschmerzen, Müdigkeit und starkes Durstgefühl sind möglich.

Was ist der Unterschied zu einer Knoblauchallergie? Bei der selteneren Knoblauchallergie kommt es unmittelbar nach dem Verzehr oder Kontakt zu Atembeschwerden oder Hautreaktionen. Betroffen sind vor allem Menschen, die auch eine Pollenallergie haben.

Was hilft bei Knoblauch-Unverträglichkeit? Menschen, die Knoblauch nicht vertragen, sollten das Zwiebelgemüse möglichst meiden oder nur in geringen Mengen verzehren. Zudem wird die Knollen durch einige Tipps, etwa Garen oder Einlegen in Milch, etwas bekömmlicher.