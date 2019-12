Die seltene Erkrankung Hämophilie A hat weitreichende Folgen für die Patienten. Noch immer kann Hämophilie A nicht geheilt werden – neue Therapien ermöglichen jedoch mehr Lebensqualität und Normalität im Alltag.

Was ist Hämophilie A?

Hämophilie A, auch "Bluterkrankheit" genannt, zählt zu den seltenen Erkrankungen – in Deutschland sind rund 4.000 Menschen betroffen. In den meisten Fällen ist Hämophilie A erblich bedingt, die Menschen sind also von Geburt an erkrankt.

Ursache ist ein genetischer Defekt auf dem X-Chromosom. Während bei Frauen das zweite X-Chromosom die defekte Funktion "ausgleichen" kann, geht das bei Männern mit ihrem Y-Chromosom nicht. Daher sind fast ausschließlich Männer von Hämophilie A betroffen. Bei der Bluterkrankheit ist die Blutgerinnung gestört, hervorgerufen durch einen Mangel oder eine eingeschränkte Funktion des Blutgerinnungsfaktors VIII. Die Folge: Blutungen können in vielen Fällen nur sehr langsam oder ungenügend gestillt werden.

Symptome der Hämophilie A

Charakteristisch für Hämophilie A sind Blutungen, die in Gelenken oder Muskeln auftreten. Wichtig zu wissen: Anders als bei blauen Flecken durch einen Stoß, treten bei schwerer Hämophilie A die Blutungen auch spontan und häufig ohne äußeren Einfluss auf.

Weitere typische Symptome der Hämophilie A sind großflächige Hämatome, Schmerzen durch Muskelblutungen, häufiges Nasenbluten und bei Frauen verstärkte Blutungen während der Menstruation oder bei der Geburt. Als Spätfolgen kann es bei den Patienten zu schmerzhaften, behindernden Gelenkveränderungen kommen.

Belastende Behandlung: mehrmals in der Woche Faktor VIII spritzen

Bis heute kann Hämophilie A nicht geheilt werden. In der Behandlung gilt die Gabe von Präparaten mit Faktor VIII als derzeitiger Standard. Diese müssen als Infusion in die Vene gespritzt werden – je nach Schweregrad der Hämophilie A mehrmals pro Woche, teilweise auch täglich. Für Patienten, vor allem für Kinder, kann diese Therapieform eine große Belastung sein. Auch bei regelmäßiger Therapie besteht weiterhin die Möglichkeit von Blutungen, besonders kurz vor der nächsten Injektion, wenn der Wirkspiegel bereits gesunken ist. Denn der Blutgerinnungsfaktor wird im Körper schnell abgebaut.

Neue Freiheit durch neue Therapien

Mittlerweile gibt es für Patienten mit Hämophilie A neue Behandlungsmöglichkeiten, mit denen sie mehr Freiheiten im Alltag gewinnen können – trotz schwerer Erkrankung. Die Wirkstoffe dieser neuen Therapien werden erheblich langsamer abgebaut und müssen seltener gespritzt werden. Dies macht die Behandlung wesentlich angenehmer für die Patienten. Darüber hinaus können Blutungen deutlich reduziert werden, was sich langfristig positiv auf die Gelenkgesundheit auswirken kann.

Die richtige Therapie besprechen Patienten mit ihrem Arzt im Hämophilie-Zentrum. Weitere Informationen und wo das nächstgelegene Zentrum ist, erfahren Betroffene und ihre Familien auf den Seiten der Deutschen Hämophiliegesellschaft und der Interessensgemeinschaft Hämophiler e.V.

