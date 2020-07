Eine Blasenentzündung kann auch mit starken Schmerzen einhergehen, die durch das krampfartige Zusammenziehen von Blase und Harnröhre verursacht werden. Am stärksten ausgeprägt sind die Schmerzen oft direkt beim oder nach dem Gang zur Toilette.

Neben den krampfartigen Beschwerden kommt es bei den sogenannten Blasenkrämpfen zu einer erschwerten Blasenentleerung. Das heißt: Es bleibt ständig Resturin in der Blase, der die Ausbreitung der Bakterien weiter begünstigt. Außerdem verspüren die Betroffenen Schmerzen im gesamten Unterleib, die bis in den unteren Rücken ausstrahlen können. In einigen Fällen kann es durch das krampfartige Zusammenziehen der Blase anstelle einer erschwerten Blasenentleerung auch zu einem unkontrollierten Urinverlust, also einer vorübergehenden Inkontinenz, kommen.

Gute Erfolge bei der Therapie der quälenden krampfartigen Schmerzen kann man mit pflanzlichen Wirkstoffen erzielen. Ein bekanntes und bewährtes Beispiel für eine Arzneipflanze mit krampflösenden Eigenschaften ist Orthosiphon (Orthosiphon stamineus). Medizinische Verwendung bei der Behandlung entzündlicher Harnwegsinfekte findet Orthosiphon als Bestandteil apothekenpflichtiger pflanzlicher Kombinations-Arzneimittel.

Achtung: Wenn zusätzlich zu den Blasenkrämpfen starkes Fieber auftritt, deutet das darauf hin, dass die Erreger der Blasenentzündung ins Nierenbecken aufgestiegen sind. Eine Nierenbeckenentzündung könnte die Folge sein. In solchen Fällen ist unbedingt ein Arzt aufzusuchen.