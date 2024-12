Warum mit den Geschenken bis Weihnachten warten? Bei unserem Adventskalender haben Sie die Möglichkeit, jeden Tag tolle Preise für sich und Ihre Familie zu gewinnen. Mitmachen lohnt sich!

© Getty Images/NuriaE

Nicht nur Kinder lieben Adventskalender, auch für Erwachsene sorgen sie für eine tägliche Überraschung. Mit unserem Adventskalender versüßen wir Ihnen die Zeit bis zum Weihnachtsfest. Es erwarten Sie jeden Tag hochwertige Geschenke, unter anderem:

Metz Fernseher von Roku TV

Spielepaket von Disney mit u.a. Disney Pixar Cars GRC Sprung-Rennstrecke von Mattel oder Elsas Eispalast von LEGO ®

mydays Wellnessgutschein

ASUS Chromebook CX1

Luftbefeuchter von Medisana

Geschirrset von Ferrero

...und viele weitere tolle Gewinne

Wie kann ich gewinnen?

Einfach in unserem Adventskalender ein kleines Spiel wie zum Beispiel Memory oder Drehpuzzle lösen. Wenn das Spiel erfolgreich gelöst ist, erscheint das Teilnahmeformular. Unser Tipp: Sie können mehrfach teilnehmen – so erhöhen Sie Ihre Gewinnchancen, weil Ihr Name mehrfach im Lostopf ist.