Minoxidil – rezeptfreies Mittel bei androgenetischer Alopezie : Dieser Wirkstoff ist als Lösung oder Shampoo verfügbar und wird somit lokal äußerlich angewendet. Die Dosierung richtet sich nach dem Geschlecht, weshalb die Packungsbeilage aufmerksam gelesen werden sollte. Zur Therapie mit Minoxidil liegen Daten vor: In 80 bis 90 Prozent der Fälle kann der Haarverlust gestoppt werden, in 50 Prozent der Fälle verdichtet sich das Haar wieder. Wird das Mittel abgesetzt, beginnt der Haarausfall erneut. Auch wenn die Präparate frei verkäuflich sind, gilt: Da Minoxidil mit Nebenwirkungen einhergehen kann, sollte vor der Anwendung eine ärztliche Beratung erfolgen.

Finasterid – verschreibungspflichtiges Medikament bei androgenetischer Alopezie : Dieses Medikament wird oral als Tablette eingenommen und wirkt somit systemisch. Der Wirkstoff wird also über die Blutbahn im gesamten Körper verteilt. Das Medikament darf nur von Männern eingenommen werden. Die Wirkung von Finasterid bei hormonell bedingtem Haarausfall ist ebenfalls hoch: In 80 bis 90 Prozent der Fälle wird der Haarausfall gestoppt, in 50 Prozent der Fälle verdichtet sich das Haar. Nach Absetzen des Medikaments kommt es erneut zu Haarausfall.

Eigenhaartransplantation: In fortgeschrittenen Stadien kann Eigenhaar an die kahlen Stellen der Geheimratsecken transplantiert werden. Dazu wird Haar vom Hinterkopf entnommen, da die Haarfollikel in diesem Bereich nicht hormonell fehlprogrammiert sind. Die Methode ist kostspieliger als Medikamente, stellt dafür aber eine dauerhafte Lösung bei störenden Geheimratsecken dar. Alternativ können Haarersatzteile oder Perücken in ausgeprägten Fällen von Haarausfall zum Einsatz kommen.