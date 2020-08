Falls nötig, stutzen : Sehr lange Haare mit einer Nagelschere deutlich kürzen, bevor es unter die Dusche oder in die Badewanne geht.

Die richtige Position : Es gibt unterschiedliche Stellungen, in denen eine Intimrasur durchgeführt werden kann, zum Beispiel ein Bein aufstellen. Jeder sollte ausprobieren, welche Position für ihn oder sie passend ist.

Langsam vorarbeiten: Rasierer mit sanftem Druck am Rand ansetzen und zur Mitte hin rasieren. Zu fester Druck reizt die Haut unnötig. Also den Rasierer vom Schambein her Richtung Vulva beziehungsweise Penis ziehen. Schamlippen oder Hoden mit den Fingern straffen und vorsichtig die behaarten Stellen rasieren. Wer mag, kann danach die Pobacken vorsichtig auseinander ziehen und rund um den Anus und die Poritze rasieren.