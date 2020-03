Aktivkohle ist schon lange als Hausmittel bei Durchfall bekannt. Doch seit einiger Zeit gibt es immer mehr Produkte mit Aktivkohle. Wie sinnvoll ist das?

Als natürliches Mittel bei Durchfall und Vergiftungen ist Aktivkohle schon lange bekannt. Sie bindet Stoffe im Körper und lindert so die Beschwerden. Sie ist meist unter dem Namen medizinische Kohle in Apotheken und Drogerien erhältlich. Aber inzwischen gibt es eine Vielzahl an Produkten, die Aktivkohle enthalten: Zahnpasta, Gesichtsmasken, aber auch Lebensmittel wie Brot, Eis und sogar Smoothies sind erhältlich.

Im Überblick:

Magen-Darm-Beschwerden schonend behandeln

Was ist Aktivkohle?

Als medizinische Kohle ist Aktivkohle in Tablettenform (Kohletabletten), Pulver oder Granulat erhältlich. Die Kohle wird aus Naturmaterialien wie Holz, Torf oder Nusschalen gewonnen. Es handelt sich nicht um gewöhnliche Holzkohle, die zu viele Schadstoffe enthalten würde. Die Kohle hat eine große Oberfläche, an die sie Stoffe schnell binden und dann abtransportieren kann. Deshalb kann sie Giftstoffe und Bakterien im Darm an sich binden und wird über den Verdauungsprozess im Magen-Darm-Trakt ausgeschieden. Die empfohlene Dosis bei Vergiftungen liegt bei 1 g Aktivkohle/kg Körpergewicht.

Welche Anwendung mit medizinischer Kohle ist sinnvoll?

In der Medizin werden Kohletabletten erfolgreich bei Magen-Darm-Beschwerden eingesetzt. Auch bei Lebensmittelvergiftungen und Vergiftungen mit Schwermetallen kann medizinische Kohle helfen, die Giftstoffe schnell aus dem Körper zu transportieren. Da sie keine Nebenwirkungen hat, kann sie auch von Kindern und in der Schwangerschaft eingenommen werden.

Wann darf medizinische Kohle nicht eingenommen werden?

Bei Vergiftungen mit säure- oder laugenhaltigen Mitteln darf zunächst keine Kohle eingenommen werden, sondern es muss unverzüglich der Giftnotruf angerufen werden und Rücksprache gehalten werden.

Bei Durchfall, der mit Fieber einhergeht, muss ebenfalls auf Kohletabletten verzichtet werden.

Da medizinische Kohle die Wirkung von Medikamenten beeinträchtigen kann, sollte vor der Einnahme Rücksprache mit dem Arzt oder Apotheker gehalten werden. Auch die Wirkung der Antibabypille kann beeinträchtigt sein, weshalb zusätzliche Verhütungsmaßnahmen getroffen werden müssen.

Was ist mit Zahnpasta, Gesichtsmasken & Co.?

Seit einiger Zeit finden sich immer mehr Kosmetikprodukte und Lebensmittel mit Aktivkohle im Handel. Mit Detoxwirkung wird geworben. Experten sehen das eher kritisch. Doch wie sinnvoll sind Produkte mit Aktivkohle wirklich?

Aktivkohle wird erst wirksam, wenn etwas durch sie hindurchfließt. Deshalb bringen Gesichtsmasken laut Experten eher wenig. Vor Zahnpasta mit Aktivkohle warnen Forscher sogar: Zum einen fehlen wichtige Stoffe wie Fluorid und zum anderen wird vermutet, dass die Aktivkohle für die Zähne eher schädlich ist, da sie einen Schmirgeleffekt auf den Zahnschmelz hat. Außerdem wird das Fortschreiten von Parodontose gefördert, da sich Kohlepartikel in den Parodontaltaschen ablagern können. Ein Nutzen der Zahnpasta mit Aktivkohle konnte in einer Studie nicht belegt werden.

Auch Lebensmittel mit Aktivkohle sind nicht sinnvoll. Denn Aktivkohle bindet alle Stoffe und unterscheidet nicht, ob es sich um Gift- oder Nährstoffe handelt. Wer also regelmäßig Lebensmittel mit Aktivkohle zu sich nimmt, riskiert einen Nährstoffmangel. Außerdem wird die Wirkung der Pille herabgesetzt.