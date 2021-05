Corona-Ende: Wann ist die Herdenimmunität erreicht?

Durch die Impfung gegen das SARS-CoV-2-Virus ist es möglich, die Corona-Pandemie in den Griff zu bekommen. Sind genügend Menschen der Bevölkerung geimpft, sinkt die Ansteckungsrate und in der Folge auch die Zahl der Todesfälle. Da Personen oft aus gesundheitlichen Gründen nicht geimpft werden können, sind sie auf die sogenannte Herdenimmunität angewiesen. Wann ist sie in Deutschland erreicht? Der Impffortschritt-Rechner hält Sie täglich auf dem Laufenden.