YES!CON 4.0 – Krebs darf kein Tabu sein

Bereits zum vierten Mal findet die YES!CON am 14. Oktober 2023 in Berlin statt. Unter der Schirmherrschaft des Bundesgesundheitsministers Prof. Dr. Karl Lauterbach soll das Event rund um das Thema Krebs Mut machen und aufklären. Nehmen Sie hier im Livestream an spannenden Vorträgen teil.