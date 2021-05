vegetarische Ernährung

Eisen: Pflanzliche Lebensmittel enthalten weniger Eisen als tierische. Darüber hinaus wird pflanzliches Eisen vom Körper schlechter verwertet. Vitamin C, Zitronensäure und Milchsäure, etwa in Joghurt, begünstigen dagegen die Eisenaufnahme. Getreide wiederum hemmt sie wegen seines Gehalts an Phytinsäure. Auch die Oxalsäure in Rhabarber, Spinat und Schokolade sowie Tannine in Tee und Kaffee wirken hemmend. Kinder, Schwangere und Stillende sollten besonders darauf achten, genügend Eisen zu bekommen. Grundsätzlich spricht aber nichts dagegen, dass sich auch diese Personengruppen vegetarisch ernähren.