Wir alle wissen, wie wichtig eine gesunde Ernährung ist. Sie ist die Basis unserer Gesundheit. Bei der Basisversorgung mit allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen, auch Vitalstoffe genannt, kann das LaVita Vitalstoffkonzentrat helfen.

Warum wird eine Optimierung der Ernährung empfohlen?

Eine gesunde Ernährung ist wichtig – sie ist die Basis der Gesundheit. Aber vielen Menschen fällt es nicht leicht, diese im Alltag auch umzusetzen. So werden beispielsweise statt der empfohlenen fünf Portionen Obst und Gemüse am Tag oft nur etwa zwei Portionen verzehrt. Kein Wunder, dass rund 85 Prozent mit ihrer Ernährung unzufrieden sind, wie eine Umfrage des Instituts für Demoskopie Allensbach ergab. Der Köper braucht die ganze Vielfalt an Vitaminen und Spurenelementen. Sie sind an fast allen Körperfunktionen beteiligt. Häufig ist der Bedarf an Vitalstoffen zusätzlich erhöht:

bei Stress

in der Schwangerschaft und Stillzeit

bei körperlicher Belastung

bei chronischen Erkrankungen

bei der Einnahme bestimmter Medikamente, wie beispielsweise der Anti-Baby-Pille, Schmerzmittel oder Antibiotika

Alle wichtigen Vitalstoffe in einem Konzentrat

Das LaVita Vitalstoffkonzentrat optimiert die tägliche Ernährung natürlich, ganzheitlich, wissenschaftlich fundiert und praktisch:

Das Beste aus der Natur : LaVita ist ein Mikroährstoffkonzentrat aus über 70 natürlichen Lebensmitteln wie Bio-Gemüse, ausgereiftes Obst, Kräutern und pflanzlichen Ölen sowie Vitaminen und Spurenelementen im natürlichen Umfeld. Die Herstellung des LaVita Vitalstoffkonzentrats ist schonend und es ist ohne Konservierungsstoffe, ohne Zusatzstoffe, frei von Pestiziden und Schwermetallen.

Ganzheitliche Komposition: Vitalstoffe arbeiten am besten Hand in Hand, sie ergänzen sich gegenseitig. Im LaVita Vitalstoffkonzentrat sind sie zudem vereint mit den sekundären Pflanzenstoffen und Enzymen – genau wie auch in der Natur.

Breitbandiges Fundament: Entscheidend ist, das gesamte Vitalstoffniveau anzuheben, um Ungleichgewichte zu vermeiden. LaVita hilft dabei, täglich die Basisversorgung mit Vitalstoffen zu optimieren.

Wissenschaftlich fundiert: Die Dosierung der Vitamine und Spurenelemente erfolgt auf wissenschaftlicher Basis. Besonders ist dabei die hohe Bioverfügbarkeit durch das flüssige Konzentrat.

Praktisch: Das LaVita Vitalstoffkonzentrat bietet eine bequeme Anwendung. Ein flüssiges und leckeres Vitalstoffkonzentrat wie LaVita lässt sich leicht und unkompliziert in den Alltag integrieren. Im Gegensatz zu Tabletten eignet es sich auch für Kinder und ältere Menschen, die sich oft mit dem Schlucken von Pillen schwer tun.

Vielfältige Wirkungen des Vitalstoffkonzentrats LaVita

LaVita versorgt die Zellen mit allen wichtigen Vitaminen und Spurenelementen. Dadurch hat es zahlreiche Wirkungen auf die verschiedenen Körperfunktionen. Einige Beispiele:

Immunsystem : LaVita enthält mit Eisen, den Vitaminen C, A, D, B6, B12 sowie Folsäure, Kupfer, Selen und Zink alle wichtigen Mikronährstoffe, die die normale Funktion des Immunsystems unterstützen.

Energiestoffwechsel und Leistungsfähigkeit : Eisen, Folsäure, Magnesium, Niacin, Vitamin C, Vitamin B2, B12 und B6 tragen zur Verringerung von Müdigkeit und Ermüdung bei.

Konzentration : Eisen, Jod und Zink sind an einer normalen kognitiven Funktion beteiligt.

Haut, Haare und Nägel : Biotin, Niacin und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haut bei. Selen und Zink tragen zur Erhaltung normaler Haare und zur Erhaltung normaler Nägel bei.

Herz-Kreislaufsystem : Das im LaVita Nährstoffkonzentrat enthaltene Vitamin B1 trägt zu einer normalen Herzfunktion bei. Vitamin K unterstützt eine normale Blutgerinnung. Vitamin C trägt zu einer normalen Kollagenbildung für eine normale Funktion der Blutgefäße bei.

Hormone : Vitamin B6 trägt zur Regulierung der Hormontätigkeit bei. Zink hilft bei der Erhaltung eines normalen Testosteronspiegels.

Knochen und Gelenke : Vitamin D, Vitamin K und Mangan tragen zur Erhaltung gesunder Knochen bei. Vitamin C unterstützt eine normale Kollagenbildung für eine normale Knorpelfunktion.

Fruchtbarkeit und Kinderwunsch : Folsäure hat eine Funktion bei der Zellteilung und trägt zum Wachstum des mütterlichen Gewebes während der Schwangerschaft bei.

Blutzucker : Das im LaVita Vitalstoffkonzentrat enthaltene Chrom hilft bei der Aufrechterhaltung eines normalen Blutzuckerspiegels.

Säure-Basen-Haushalt: Zink trägt zu einem normalen Säure-Basen-Haushalt bei.

Bioverfügbarkeit wissenschaftlich bestätigt

Eine international veröffentlichte Studie zeigte, dass die enthaltenen Vitamine und Spurenelemente vom Körper sehr gut aufgenommen und für die Zellen verfügbar gemacht werden. Bei täglicher Einnahme stiegen die gemessenen Konzentrationen der Mikronährstoffe im Blut deutlich an, die meisten sogar hochsignifikant. Demnach kann die tägliche Ernährung mit dem LaVita Vitalstoffkonzentrat ganzheitlich und natürlich optimiert werden.

Von der Vision zum Familienunternehmen

Der Gründer des Familienunternehmens, Gerd Truntschka, war früher Leistungssportler im Eishockey. Ihn faszinierte bereits zu dieser Zeit der Einfluss von gesunder Ernährung auf Gesundheit, Konzentration und Immunsystem. Sein Ziel war es, die positiven Eigenschaften aus möglichst vielen natürlichen Nahrungsmitteln in einem Produkt zu kombinieren. Nach dem Ende seiner Profikarriere entwickelte er deshalb das Vitalstoffkonzentrat LaVita. Er leitet das gleichnamige niederbayerische Familienunternehmen gemeinsam mit seiner Ehefrau seit 1999.

LaVita Vitalstoffkonzentrat: Bewährte Qualität seit 20 Jahren

Zunächst handelte es sich noch um einen Geheimtipp, aber die Fangemeinde des besonderen Vitalstoffkonzentrats wuchs schnell. Inzwischen sind es Tausende begeisterte Kunden, aber auch Prominente, Experten und Wissenschaftler sind von LaVita überzeugt. „LaVita liefert alle wichtigen Vitamine und Spurenelemente im natürlichen Umfeld und in wissenschaftlicher Dosierung. Die Rezeptur vereint Erkenntnisse aus Ernährungswissenschaft, Kräuterkunde und Vitalstofflehre“ so der Buchautor und Anti-Aging-Experte Roger Eisen.

