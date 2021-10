Die Schilddrüse ist auf das Spurenelement Jod angewiesen, um Hormone herzustellen. Wie viel Jod der Körper benötigt, in welchen Lebensmitteln es enthalten ist und wie man einem Jodmangel in der Schwangerschaft oder bei Kindern vorbeugt.

Die Deutschen sind nicht optimal mit Jod versorgt: Nach Informationen des Bundesministeriums für Ernährung und Landwirtschaft liegt die Zufuhr unter der von der Weltgesundheitsorganisation (WHO) geforderten Menge. Trotzdem zählt Deutschland damit nicht zu den Jodmangelgebieten.

Die besten Jodquellen

Was ist Jod und wofür benötigt es der Körper?

Jod zählt zu den Spurenelementen und ist für den Körper lebenswichtig. Da es vom Körper nicht selbst hergestellt werden kann, muss es über den Verzehr von jodhaltigen Lebensmitteln zugeführt werden. Jod ist hauptsächlich für den Aufbau von Schilddrüsenhormonen notwendig, die Knochenbildung, Wachstum, Gehirnentwicklung und Stoffwechselprozesse regeln. Ein starker Jodmangel kann diese Vorgänge negativ beeinflussen. Außerdem fördert ein Mangel an dem Spurenelement Erkrankungen der Schilddrüse, die Funktionsstörungen wie Über- oder Unterfunktion mit sich bringen.

Kropf als Folge von Jodmangel

Jodmangel führt nach einiger Zeit zum Kropf, medizinisch als Struma bezeichnet. Grund dafür ist eine vergrößerte Schilddrüse. Die Schilddrüse bildet das Hormon Thyroxin, welches den Abbau von Kohlenydraten und Fetten im menschlichen Körper steigert und so den Grundumsatz steuert. Um Thyroxin zu bilden, benötigt die Schilddrüse Jod. Wenn jedoch das Blut nicht ausreichend mit dem Mineralstoff angereichert ist, vermehren sich die jodfilternden Zellen in der Schilddrüse. So soll erreicht werden, dass dem Blut eine größere Menge Jod entzogen werden kann. Durch diese übermäßige Zellbildung schwillt der Hals an.

Eine Fehlfunktion der Schilddrüse kann durch einen Bluttest festgestellt werden und ist in den meisten Fällen leicht behandelbar.

Täglicher Bedarf an Jod

Da der Körper Jod nicht selbst herstellen und fast nicht speichern kann, muss man es täglich über die Nahrung aufnehmen. Wie viel Jod ein Mensch braucht, hängt unter anderem vom Alter ab. Jugendliche sowie schwangere und stillende Frauen benötigen etwas mehr.

Täglicher Jodbedarf laut Deutscher Gesellschaft für Ernährung (DGE):

Alter Jodbedarf Säuglinge 0 bis 4 Monate 40 Mikrogramm (µg) 4 bis 12 Monate 80 µg Kinder 1 bis 4 Jahre 100 µg 4 bis 7 Jahre 120 µg 7 bis 10 Jahre 140 µg 10 bis 13 Jahre 180 µg 13 bis 15 Jahre 200 µg Jugendliche und Erwachsene 15 bis 51 Jahre 200 µg ab 51 Jahre 180 µg Schwangere 230 µg Stillende 260 µg

Jod in Lebensmitteln

Um auf die empfohlenen Werte zu kommen, sollte man folgende jodhaltige Lebensmittel auf den Speiseplan setzen und ein paar einfache Regeln beachten:

Milch

Milchprodukte

Käse

Seefisch wie Seelachs oder Kabeljau

Meeresfrüchte wie Muscheln, Krabben oder Hummer

Jodsalz zum Kochen und Würzen verwenden

Bevorzugt Lebensmittel kaufen, die mit Jodsalz hergestellt wurden

Rauchen hemmt die Aufnahme von Jod im Körper

Senfölglykoside in Lebensmitteln wie Kohl, Kresse, Rettich, Lein oder Hirse können die Aufnahme von Jod vermindern

Mangel an Selen, Zink und Eisen kann den Jodstoffwechsel beeinflussen

In den letzten Jahren wird auch vermehrt Jodsalz bei der Herstellung von Lebensmitteln verwendet, darunter zum Beispiel Fleisch, Wurst und Brot. Außerdem werden Futtermittel in der Landwirtschaft mittlerweile häufig jodiert, weshalb der Gehalt des Spurenelements zum Beispiel in Milch und Milchprodukten angestiegen ist.

Tabelle mit jodhaltigen Lebensmitteln

Lebensmittel pro 100 g Jodgehalt Jodsalz je nach Anreicherung 1.500 bis 2.500 Seelachs (Alaska Pollack) 260 Mikrogramm (µg) Kabeljau 230 µg Scholle 180 µg Miesmuschel 150 µg Schellfisch 135 µg Krabben 130 µg Shrimps 130 µg Seelachs (Köhler) 120 µg Jakobsmuschel 120 µg Hummer 100 µg Alaska Seelachs (Pollack) 88 µg Hartkäse 40-80 µg Auster 60 µg Thunfisch 50 µg Hering 50 µg Makrele 50 µg Scampi 50 µg Lachs 35 µg Dorade 24 µg Milch 12 µg Milchprodukte 10-15 µg Milch 12 µg Speisequark 8-10 µg Frischkäse 8-10 µg Hühnerei 9 µg Rindfleisch 5-6 µg Schweinefleisch 4-5 µg

Zusätzlich Jodtabletten einnehmen?

In manchen Fällen kann es notwendig sein, Jod in Form von Tabletten zu sich zu nehmen. So beispielsweise bei einer Schwangerschaft oder in der Stillzeit, wenn der Bedarf am Spurenelement erhöht ist. Eine gezielte Supplementierung sollte allerdings nur nach ärztlicher Rücksprache und nach gesicherter Diagnose eines Jodmangels erfolgen.

Jodmangel bei Kindern erkennen und vorbeugen

Nehmen Kinder über längere Zeit unzureichend Jod zu sich, kann es zu einem Mangel an Schilddrüsenhormonen kommen. Die Folge sind oft Müdigkeit, Lernschwierigkeiten und Konzentrationsschwäche bis hin zu einer verminderten Hirnleistung. Bei diesen Anzeichen sollten Eltern aufmerksam werden und die Schilddrüsenwerte überprüfen lassen.

Etwa ein Drittel der sechs- bis 17-Jährigen leidet unter einem leichtem Jodmangel. Das liegt vor allem daran, dass pflanzliche Lebensmittel, die auf deutschen Böden wachsen, von Natur aus sehr arm an Jod sind. Auch Fisch kommt in vielen Haushalten selten auf den Tisch. Ein weiterer Grund: Gerade Kinder und Jugendliche konsumieren gerne Fastfood, das in der Regel kein Jodsalz enthält.

Um den täglichen Bedarf dennoch sicherzustellen, raten Fachleute zum regelmäßigen Verzehr von Fisch. Da es jedoch auch Kinder gibt, die sogar Fischstäbchen verschmähen, müssen Eltern mitunter auf andere Quellen zurückgreifen, um einen Jodmangel zu vermeiden. Eine gute Alternative sind Milch und Milchprodukte wie Hartkäse oder Quark. Den wichtigsten Beitrag zur Jodversorgung leistet allerdings Jodsalz.

Jodmangel in der Schwangerschaft

Ein Jodmangel in der Schwangerschaft kann sowohl bei der werdenden Mutter als auch beim Fötus zur Vergrößerung der Schilddrüse führen. Außerdem kann zu wenig des Spurenelements während der embryonalen Phase die geistige und körperliche Entwicklung beeinträchtigen und sogar Fehl- und Frühgeburten sowie Hirnschäden des Ungeborenen auslösen. Auch das Risiko für Depressionen nach der Geburt steigt durch einen Jodmangel während der Schwangerschaft.

Um auf die 230 Mikrogramm Jod während der Schwangerschaft zu kommen, sollten Frauen sich wie gewohnt ausgewogen ernähren und oben erwähnte Tipps zur jodreichen Kost beachten. Allerdings darf während einer Schwangerschaft kein roher Fisch wie in Sushi auf den Teller, da er Listerien enthalten kann.

Gefährliche Überdosis vermeiden

Wie bei vielen anderen Nährstoffen gilt: Ein Defizit ist genauso ungesund wie eine Überdosis. Deshalb empfiehlt die DGE, pro Tag nicht mehr als 500 Mikrogramm Jod zu sich zu nehmen. Vorsicht geboten ist bei getrockneten Algen- und Seetangprodukten, die häufig sehr jodreich sind. Besonders viel Jod enthalten Braunalgen wie die Arten Arame, Kombu, Wakame und Hijiki. Ihr Verzehr überschreitet schnell die empfohlene Maximaldosis an Jod pro Tag. Auf der Verpackung sollte ein Hinweis stehen, dass der übermäßige Verzehr von Jod zu Schilddrüsenfunktionsstörungen führen kann. Mit anderen Lebensmitteln wie Milch, Fisch und Fleisch sind Überdosierungen dagegen sehr selten.

In höheren Dosen (mehr als 1.000 μg/Tag) kann es zu einem sogenannten Jodexzess kommen, der eine Reihe von Krankheiten begünstigt wie beispielsweise Schilddrüsenüberfunktion, Morbus Basedow oder Hashimoto-Thyreoiditis oder seltene Überempfindlichkeitsreaktionen.