Je kürzer der Transportweg und je reifer Obst und Gemüse ist, desto reicher ist es an wertvollen Inhaltsstoffen. Wer sich gesund ernähren möchte, sollte deshalb den Einkaufszettel auch danach ausrichten, welches Obst und Gemüse gerade Saison hat. Lifeline listet Ihnen in Form von Tabellen die jeweils saisonalen Obst- und Gemüsesorten für Frühling, Sommer, Herbst und Winter auf.

Jahreszeitliche Einschränkung unseres Speiseplans in Bezug auf Obst und Gemüse gehören längst der Vergangenheit an. Selbst typisch saisonale Früchte oder Gemüsesorten, die nicht lange haltbar sind, wie beispielsweise Erdbeeren oder Spargel, sind ganzjährig in jedem größeren Supermarkt erhältlich.

Erntefrisches, reifes Obst und Gemüse ist am gesündesten

Das hat jedoch seinen Preis, und zwar nicht nur in finanzieller Hinsicht. Vitamine und sekundäre Pflanzenstoffe, die Obst und Gemüse so gesund machen, sind dann in höchster Konzentration vorhanden, wenn die Ernte erst bei optimaler Reife stattfand und die Pflanzen genügend Tages- und Sonnenlicht erhalten haben.

Beispiel Kopfsalat: Ein im Sommer geernteter Salatkopf weist einen bis zu fünfmal höheren Gehalt an Flavonoiden auf - das sind die für die Gesunderhaltung wichtigen sekundären Pflanzenstoffen - als ein im Frühjahr geerntetes Exemplar. Kommt er im Winter aus Treibhäusern, enthält er kaum Vitamine, dafür umso mehr ungesundes Nitrat, das die Pflanzen bei Lichtmangel schlechter abbauen. Das trifft auf Obst und Gemüse aus dem Treibhaus allgemein zu. So liegt beispielsweise auch der Vitamin-C-Gehalt einer Freilandtomate rund 30 Prozent über dem ihrer Verwandten aus dem Glashaus, die in der Regel stärker chemisch gedüngt und gespritzt werden und daher Nitrate und Rückstände in höherer Konzentration aufweisen.

Die Hitliste der gesündesten Lebensmittel

Vitamine bleiben bei langen Transportwegen auf der Strecke

Hinzu kommt, dass Importware meist in nicht ausgereiftem Zustand geerntet und/oder bestrahlt wird, damit sie den langen Transport zum Verkaufsort übersteht. Auch deshalb ist der Gehalt an wertvollen Inhaltsstoffen niedriger als bei saisonalem Obst und Gemüse aus heimischen Anbau. Viele Vitamine sind zudem licht-, sauerstoff- oder hitzeempfindlich, weshalb ein langer Transport den Vitamingehalt weiter absenkt.

Außerdem ist Importware oft stärker mit Pestiziden belastet: Angaben des Auswertungs- und Informationsdienst für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten (aid) zufolge wurden bei Untersuchungen auf Rückstände von Pflanzenschutzmitteln festgestellt, dass die meisten und mehrfach belasteten Waren aus dem Ausland stammen. Aid nennt italienische Erdbeeren, Weintrauben und Tomaten sowie türkische und spanische Paprika als besonders stark belastete Obst- und Gemüsesorten.

Qualität zu fairem Preis gibts während der Saison

Das alles spricht dafür, in einen gesunden Ernährungsplan möglichst saisonales Obst und Gemüse einzubeziehen. Neben gesundheitlichen Gründen sprechen noch eine Reihe weiterer Aspekte für heimische und saisonale Produkte wie zum Beispiel ökologische und ideelle Gründe, aber auch der Geschmack: Aromen leiden unter vorzeitiger Ernte, Lichtmangel und langen Transportzeiten. Dann zu kaufen, wenn das Angebot am reichhaltigsten ist, schont gleichzeitig den Geldbeutel. Saisonaler Einkauf lohnt daher auch für Zitrusfrüchte oder tropische Obst- und Gemüsesorten, die nicht aus Europa stammen. Beste Qualität zu günstigstem Preis gibt es immer dann, wenn gerade Erntezeit für das jeweilige Produkt ist.

Sind Sie Vitamin-Experte? Zitronen enthalten Vitamin C, schon klar. Aber wie steht es mit Ihrem Ernährungswissen, wenn es über solche Evergreens hinausgeht? Hier erfahren Sie es: zum Vitamin-Quiz

Saisonales Obst und Gemüse zu jeder Jahreszeit

Jede Jahreszeit hat ihre Obst- und Gemüsesorten. Auch im Winter ist der saisonale Tisch gedeckt - vor allem mit Zitrusfrüchten und Gemüsesorten, die gut einzulagern sind und dadurch nicht viele Inhaltsstoffe einbüßen, wie beispielsweise einige Kohlsorten, Kartoffeln und Zwiebeln. Manche Sorten wie Äpfel oder Kartoffeln sind ganzjährig aus heimischem Anbau zu beziehen. Regional angebaute Produkte, die keinem langen Transport ausgesetzt waren, findet man am besten auf dem örtlichen Wochenmarkt. In vielen Regionen werden inzwischen auch "Öko-" oder "Biokisten" mit saisonalem Obst und Gemüse angeboten aus ökologischer Landwirtschaft, in der Regel aus dem nahen Umkreis.

Frühling: Frisches Grün und erste Früchte

Der Winter ist vorbei, die Natur draußen wird langsam wieder grün. Die Erntezeit der meisten heimischen Obst- und Gemüsesorten lässt noch auf sich warten, die der Zitrusfrüchte und der meisten exotischen Obstarten geht zu Ende.

Zum Glück gibt es noch ein reichhaltiges Angebot einiger gut lagerbarer Gemüse- und Obstsorten vom Herbst des Vorjahres. Auch einige beliebte und gesunde Exoten wie beispielsweise Bananen, die in den meisten Anbaugebieten zeitlich versetzt das ganze Jahr über geerntet werden, bereichern jetzt den saisonalen Speisezettel.

Im April und Mai ist Spargelzeit

Aber es gibt auch heimische Vitamin-Spender, deren Erntezeit in die ersten Frühlingswochen fällt: Dazu gehören einige Blattgemüse wie Feldsalat und Spinat, im späten Frühjahr auch Mangold und weitere Blattsalate wie Kopfsalat. Die Ernte von Grünkohl geht im März zu Ende, während der erste Brokoli auf heimischen Äckern ab Mai reift. Der "Wonnemonat" gehört auch zur Hochsaison für das beliebte Stangengemüse Spargel. Das vielseitig verwendbare Zwiebelgemüse Lauch kommt im Frühling ebenfalls frisch auf den Tisch, genauso wie der fruchtige Rabarber. Auch einige Wurzelgemüse wie Radieschen können ab Mai im Freiland geerntet werden. Und ab Mai gibt es wieder frisches heimisches Obst: Die ersten Erdbeeren werden jetzt im Freiland reif.

Heimische Gewächshäuser haben jetzt Einiges zu bieten

In heimischen Gewächshäusern reifen unter anderem die ersten Tomaten, Chicoree und Gurken. Sie bleiben hinsichtlich ihrer Inhaltsstoffe zwar hinter Freilandprodukten zurück, punkten gegenüber Importware, insbesondere aus Übersee, hinsichtlich kurzer Transportwege und weisen meist weniger Rückstände von Pflanzenschutzmitteln auf.

Ein Blick auf das angegebene Herkunftsland verschafft Klarheit, ob es sich tatsächlich um frische Wahre handelt, die keinen weiten Transportweg hinter sich hat.

Saisonales heimisches Obst im Frühling

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

März April Mai Äpfel xxx xx xx Birnen x Erdbeeren x xx

Zitrusfrüchte und beliebte Exoten im Frühling

März April Mai Ananas xxx xxx xxx Avocados xx xx xx Bananen xxx xxx xxx Grapefruit xxx xxx xxx Kiwis xxx xxx xxx Mandarinen xx xx x Mangos xx xx xx Litschies xx x x Orangen xxx xxx xx Papayas xxx xxx xxx Zitronen xxx xxx xxx

Heimisches saisonales Gemüse im Frühling

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

März April Mai Blumenkohl x xx Bohnen x Brokkoli x Chicorée xx x x Chinakohl x x xxx Eisbergsalat xx Endivien xx Feldsalat x xx xxx Gemüsefenchel x Grünkohl x Karotten xx xx x Kohlrabi x xxx Kopfsalat x xx xxx Knollensellerie x x Lollo Rossa x xxx xxx Mangold x x xx Porree x x xx Radicchio x Radieschen x xx xxx Rettich x xx Rhabarber x xxx xxx Rote Bete xx x x Rotkohl x x x Rucola x xx xxx Salatgurke x xx xx Spargel xx xxx Spinat x xxx xxx Spitzkohl x xx Stangensellerie x Tomaten x x Weißkohl xx xx xx

Beliebte nicht-heimische Gemüsesorten im Frühling

März April Mai Artischocken xx xx xxx Auberginen xx xx xxx Paprika xxx xxx xxx

Im Sommer können Sie aus dem Vollen schöpfen!

Leicht kochen, gesund naschen - zu kaum einer anderen Jahreszeit ist das leichter als im Sommer. Auch wenn der Großteil des in Deutschland übers Jahr angebotenen Obstes aus dem Ausland kommt, kann, wer will, zumindest in den Sommermonaten jetzt getrost ganz auf regionales Obst und Gemüse aus regionalem Freilandanbau zurückgreifen. Selbst Aprikosen, Pfirsiche und Nektarinen sind begrenzt aus heimischem Anbau verfügbar. Achten Sie beim Einkauf auf das Herkunftsland und wählen Sie Obst oder Gemüse möglichst aus Anbaugebieten, die nicht all zu weit entfernt liegen. So stellen Sie sicher, dass die Produkte reif geerntet wurden und nicht unter langen Transportzeiten leiden mussten.

Wie wärs mit Früchten frisch vom Feld?

Verschiedene Beerensorten wie Erdbeeren, Heidelbeeren oder Himbeeren werden vielerorts auch zum Selberpflücken angeboten. Frischer geht's nicht, und Sie können sich die reifsten Früchte aussuchen. Bewegung an der frischen Luft gibt's gratis dazu.

Saisonales heimisches Obst im Sommer

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

Juni Juli August Äpfel x x x Aprikosen x x x Birnen xx xx Brombeeren x xx xxx Erdbeeren xxx xx xx Heidelbeeren x xxx xx Himbeeren xx xxx xx Johannisbeeren (rot) xx xxx xx Johannisbeeren (schwarz) xx xxx x Mirabellen x xx Nektarinen x xx Pfirsiche x xx Pflaumen x xx xxx Sauerkirschen x xxx xx Süßkirschen xx xx x Trauben x Zwetschgen xx xxx

Beliebtes Sommer-Obst aus nicht heimischem Anbau

Juni Juli August Ananas xxx xxx xxx Avocados xx xx xx Aprikosen xx xxx xxx Bananen xxx xxx xxx Grapefruit xx xx xx Kiwis xxx xxx xxx Mangos xx xx xx Melonen xxx xxx xxx Nektarinen xx xxx xxx Papayas xx xx xx Pfirsiche xx xxx xxx Trauben xx xx xxx Wassermelonen xxx xxx xxx Zitronen xxx xxx xxx

Heimisches saisonales Gemüse im Sommer

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

Juni Juli August Auberginen x x x Blumenkohl xxx x xx Bohnen xx xxx xxx Brokkoli xx xx xx Chicorée x x x Chinakohl xxx xxx xxx Eisbergsalat xxx xxx xxx Endivien xx xx xx Erbsen xxx xxx xx Feldsalat x x x Gemüsefenchel xx xxx xxx Karotten x xx xx Kartoffeln (frisch

aus dem Freiland) xx xx xx Kohlrabi xxx xxx xxx Kopfsalat xxx xxx xxx Kürbis xx Lollo Rossa xxx xxx xxx Mangold xx xx xx Paprika x x x Porree x xx xx Radicchio xxx xxx xxx Radieschen xx xx xx Rettich xxx xxx xxx Rhabarber x x x Rote Bete xx x x Rotkohl xx xx xx Rucola xxx xxx xxx Salatgurke xxx xxx xxx Spargel xx Spinat xx xx xx Spitzkohl xxx xx xx Stangensellerie xxx xxx xxx Tomaten xx xxx xxx Weißkohl xx xx xx Zucchini xx xxx xxx

Beliebtes Sommergemüse aus nicht-heimischen Anbau

Juni Juli August Artischocken xxx xxx xx Auberginen xxx xxx xxx Paprika xxx xxx xxx

Herbst: Zeit für Kürbis, Kartoffel und Co.!

Bevor es in den kargen Winter hineingeht, sorgt Mutter Natur noch einmal für einen besonders üppig gedeckten Tisch: Der Herbst ist die klassische Erntezeit für Baumobst wie Äpfel, Birnen und Quitten, für die Kartoffeln und für einige Kohlsorten und Blattgemüse. Auch diverse Kürbissorten bereichern die Gemüsestände auf dem Wochenmarkt oder werden direkt ab Feld angeboten.

Vitamine für den Winter tanken

Gesunde Ernährung mit frischem Obst und Gemüse aus der Region ist jetzt dank des reichen Angebots auch besonders günstig. Nutzen Sie also die Herbstmonate, um ordentlich Vitamine zu tanken und fit für den Winter zu werden!

Sind Sie Vitamin-Experte? Zitronen enthalten Vitamin C, schon klar. Aber wie steht es mit Ihrem Ernährungswissen, wenn es über solche Evergreens hinausgeht? Hier erfahren Sie es: zum Vitamin-Quiz

Saisonales heimisches Obst im Herbst

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

September Oktober November Äpfel xx xxx xxx Birnen xx xx xx Brombeeren xx x Heidelbeeren x x Himbeeren x Johannisbeeren (rot) x Mirabellen x Pflaumen xx x Trauben x x Quitten xx xx Zwetschgen xx x

Beliebtes Herbst-Obst aus nicht heimischem Anbau

September Oktober November Ananas xxx xxx xxx Avocados xx x xx Aprikosen xxx xx x Bananen xxx xxx xxx Grapefruit xx xx xxx Kiwis xxx xxx xxx Litchis xx x xx Mandarinen x xx xxx Mangos xx xxx xxx Melonen xxx xx xx Nektarinen xxx xxx xx Papayas xx xxx xx Pfirsiche xxx xxx xx Trauben xxx xxx xxx Wassermelonen xxx xx xx Zitronen xxx xxx xxx

Heimisches saisonales Gemüse im Herbst

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

September Oktober November Blumenkohl xx xxx x Bohnen xxx xx xxx Brokkoli xx xx xx Chicorée x x x Chinakohl xx xx xxx Eisbergsalat xx xx Endivien xx xxx xx Erbsen xx Feldsalat xx xxx xxx Gemüsefenchel xx xx x Grünkohl xx xxx Karotten* xxx xx Kartoffeln (frisch

aus dem Freiland) xxx xxx x Kohlrabi xxx xx x Kopfsalat xx xx x Kürbis xxx xx x Lollo Rossa xxx xxx xx Mangold xx x x Paprika x x Porree xxx xxx xxx Radicchio xxx xx x Radieschen xx xx x Rettich xxx xxx xx Rosenkohl x xxx xxx Rote Bete xx xxx xxx Rotkohl xxx xx xxx Rucola xxx xxx xx Salatgurke xx x Spinat xx xx xx Spitzkohl xxx xxx xx Stangensellerie xx xx xx Tomaten xx x x Weißkohl xxx xx xx Zucchini xx x

Beliebtes Herbstgemüse aus nicht-heimischen Anbau

September Oktober November Artischocken xx xx xx Auberginen xxx xx xx Paprika xxx xxx xxx

Frisch trotz Kälte: Wintergemüse und Zitrusfrüchte

Hat es überhaupt Sinn, auch im Winter auf Obst und Gemüse aus heimischen Anbau zu achten? Schließlich wächst jetzt kaum noch etwas draußen, frische Freilandware ist daher selten. Neben Umwelt- und ideellen Aspekten wie die Unterstützung der regionalen Landwirtschaft sprechen aber auch gesundheitliche Gründe dafür, dem heimischen Obst und Grünzeug den Vorzug zu geben. Typisches Wintergemüse aus der Region ist in der Regel weniger schadstoffbelastet als Importware. Gleiches gilt für Äpfel und Birnen. Zudem konnten die Knollen, Blätter und Früchte aus den Lagerhäusern im Freiland heranreifen und wurde unter optimalen Bedingungen gelagert.

Sind Sie Vitamin-Experte? Zitronen enthalten Vitamin C, schon klar. Aber wie steht es mit Ihrem Ernährungswissen, wenn es über solche Evergreens hinausgeht? Hier erfahren Sie es: zum Vitamin-Quiz

Frischer Grünkohl sorgt für reichlich Vitamin C

Den besonders Eisen- und Vitamin-C-reichen Grünkohl gibt es sogar noch frisch vom heimischen Acker, das größte Angebot der gesunden Kohlsorten fällt in die Monate November bis Januar. Auch Rosenkohl und Porree sind, was niedrige Temperaturen angeht, hart im Nehmen und werden bis in den Winter hinein geerntet.

Wem die Auswahl an heimischen Obst- und Gemüsesorten nicht ausreicht, sollte auch bei Zitrusfrüchten und Exoten die Erntezeiten beachten, um reife und besonders vitaminreiche Wahre zu erhalten. Hochsaison haben jetzt beispielsweise Zitrusfrüchte aus Südeuropa wie Orangen und Grapefruit - neben Kohlgemüse ideale Vitamin-C-Spender für den Winter.

Saisonales heimisches Obst im Winter

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

Dezember Januar Februar Äpfel xxx xxx xxx Birnen xx xx x

Beliebtes Winter-Obst aus nicht heimischem Anbau

Dezember Januar Februar Ananas xxx xxx xxx Avocados x xxx xx Bananen xxx xxx xxx Grapefruit xxx xxx xxx Kiwis xxx xxx xxx Litchis xxx xxx xxx Mandarinen xx xxx xxx Mangos xxx xxx xx Melonen xxx xx xx Ananas xxx xxx xxx Trauben xx xx xx Wassermelonen xx x x Zitronen xxx xxx xxx

Heimisches saisonales Gemüse im Herbst

(x= geringes Angebot, xx = mittleres Angebot, xxx = großes Angebot / Haupterntezeit)

Dezember Januar Februar Chicorée xx xx xx Chinakohl xxx xxx xx Feldsalat xxx xx xx Grünkohl xxx xxx xx Karotten xxx xx xx Porree xx xx x Radieschen x x x Rettich x x Rosenkohl xxx xx x Rote Bete xx xxx xx Rotkohl xxx xx xx Rucola x x Spinat x Stangensellerie x Weißkohl xx xxx xx

Beliebtes Wintergemüse aus nicht-heimischen Anbau

Dezember Januar Februar Artischocken xx xx xx Auberginen xx xx xx Paprika xxx xxx xxx