2048 online kostenlos spielen

Das Spiel 2048 fordert die Spieler heraus, auf einem 4x4-Feld Zahlen in Zweierpotenzen so zu verschieben und zu kombinieren, dass die Zahl 2048 erreicht wird. Ein einfaches Regelwerk und packendes Gameplay bieten stundenlangen Knobelspaß. Wie hoch wird die erreichte Punktzahl?

2048 ist ein relativ neues Spiel, das erst 2014 veröffentlicht wurde. Das Spielziel besteht darin, auf einem 4x4-Feld Zahlen in Form von Zweierpotenzen so zu verschieben, dass am Ende die Zahl 2048 erreicht wird.

Obwohl das auf den ersten Blick kompliziert wirkt, ist das Spielprinzip recht einfach: Mit den Pfeiltasten kann der Spieler das gesamte Zahlenfeld verschieben und gleiche Zahlenwerte zusammenführen.

Da bei jedem Zug eine neue Zahl auf dem Spielfeld erscheint, ist vorausschauendes Denken erforderlich.

Sobald das Spielfeld voll ist und keine weiteren Kombinationen möglich sind, endet das Spiel.

Der Spieler gewinnt, wenn er eine 2048-Kachel erreicht, kann aber weiterspielen und theoretisch sogar die Zahl 131.072 erzielen.

Vielleicht schaffen Sie es? Versuchen Sie es einfach und kombinieren Sie die Zweierpotenzen!