Was bedeuten meine Laborwerte? Ihr Arzt hat Ihr Blut oder Ihren Urin im Labor untersuchen lassen? Mit dem interaktiven LifeLine Laborwert-Checker können Sie jetzt online selbst prüfen, was Ihre Blutwerte oder Urinwerte konkret bedeuten!

© iStock.com/Luchschen

Dazu geben Sie einfach einen Wert aus Ihrem aktuellen Laborbefund in das Eingabefeld ein. Das interaktive Tool zeigt Ihnen in wenigen Schritten passend zu Ihrem Alter und Geschlecht, ob Ihr Laborwert normal, zu hoch oder zu niedrig ist und was das bedeutet: Welche Krankheit steckt dahinter, auf welchen weiteren Laborwert sollten Sie noch achten?

Mit nur einem Klick bekommen Sie nähere Informationen. Weichen Ihre Werte nur gering von den Normalwerten ab, weiß der Laborwert-Checker auch das. Vielleicht ist die Erklärung dann harmlos. Der Lifeline-Laborwert-Checker wird es Ihnen sagen, empfiehlt aber dennoch stets die Rücksprache mit dem Arzt.