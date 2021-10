Bekannte Profi-Sportler schwören auf Athletic Greens, aber auch immer mehr Menschen, die ihre Ernährung optimieren möchten, zeigen sich von dem AG1 Superfood-Pulver begeistert. Wir haben das Produkt unter die Lupe genommen und verraten, wie Sie bei der Bestellung von einer Gratis-Aktion profitieren und bis zu 605 Euro im Jahr sparen können.

© Athletic Greens

„Für mich ist Athletic Greens keine Nahrungsergänzung, es ist einfach das nährstoffreichste Lebensmittel, das es gibt", sagt Sebastian Kienle. Der Ausnahme-Triathlet hat etliche Rekorde gebrochen und krönte seine Karriere mit dem Sieg beim Ironman Hawaii 2014. Weitere weltberühmte Sportler, beispielsweise Formel-1-Fahrer oder Radrennfahrer, investieren in Athletic Greens. Das macht natürlich neugierig. Was ist in AG1 enthalten, wie wirkt das in Wasser aufgelöste Pulver, das vollständige Nährstoffversorgung verspricht? Ist der Hype gerechtfertigt? Wir haben die Antworten.

Was ist AG1 von Athletic Greens?

Wie ernähre ich mich gesund? Wie kann ich meine Ernährung optimieren? Diese und ähnliche Fragen stellen sich nicht nur ambitionierte Sportler, sondern vielen Menschen, die trotz oder gerade wegen ihres stressigen Alltags großen Wert auf ihre Gesundheit legen. Die Suche nach Antworten ist kompliziert – wenig überraschend, immerhin sind der menschliche Körper und seine Bedürfnisse eine Wissenschaft für sich. Im Zuge dessen legten Nahrungsergänzungsmittel in Form von Pillen und Kapseln einen Siegeszug hin.

Das Unternehmen Athletic Greens und sein Produkt AG1 stechen im hart umkämpften Markt heraus. Kein Wunder - obwohl die perfekte, ausgewogene Ernährung ein kaum zu erreichendes Ideal ist, hilft AG1 dabei, genau diesem Ziel nahezukommen. Bei täglicher Einnahme füllt es mit seinen 75 Zutaten alle Nährstofflücken und macht nahezu alle anderen Supplements überflüssig.

Was unterscheidet Athletic Greens von herkömmlicher Nahrungsergänzung?

Nahrungsergänzungsmittel konzentrieren sich in Sachen Nährstoffe auf eine Baustelle. Wird etwa über die Nahrung der Vitaminbedarf nicht abgedeckt, kompensieren Supplements den Mangel. Fehlt es Ihnen an Mineralstoffen, sind entsprechende Präparate das Mittel der Wahl. Durch den gleichzeitigen Einsatz verschiedener Nahrungsergänzungsmittel besteht die Gefahr, dass diese sich in ihrem Zusammenwirken gegenseitig aufheben.

AG1 versorgt hingegen den Körper mit allem, was er für eine optimale Leistung benötigt. In der Praxis bedeutet das konkret: Einfach morgens eine Portion AG1 in Wasser auflösen und trinken. Aufgrund der Mischung mit Wasser kann der Körper AG1 effizienter verstoffwechseln als das bei Kapseln und Co. der Fall ist. Die Zusammensetzung einer Portion ist auf der Basis von langer Forschung und aktuellen wissenschaftlichen Erkenntnissen abgestimmt und ausbalanciert. Der Beweis für die Ambition von Athletic Greens, das möglichst beste Produkt anzubieten: Seit 1O Jahren verbessern die Experten, die hinter der Marke stehen, das AG1-Pulver. Mittlerweile ist man bei der 52. Version angelangt.

Mit dieser Gratis-Aktion lockt Athletic Greens Neukunden

Ein derart potentes Produkt hat seinen Preis. Um AG1 schmackhaft zu machen, erhalten Neukunden viele Gratis-Artikel zum Athletic Greens Abo dazu. Entscheiden Sie sich für das Einzel-Abo erhalten Sie monatlich 30 Portionen AG1 via Post zugesendet. Kostenpunkt: Normalerweise fallen dafür 107 Euro an, aktuell sparen Sie allerdings 20 Euro pro Monat. Das Doppel-Abo für 2 Personen kostet sogar nur 167 statt 214 Euro. Egal ob Einzel oder Doppel: Zusätzlich erhalten Sie als Willkommens-Bonus für kurze Zeit eine schicke Edelstahldose für die Aufbewahrung, einen Shaker, einen Jahresvorrat an Vitamin D3+K2 sowie 5 praktische Travel-Packs kostenlos dazu. Ein weiterer Vorteil: Die 60-Tage-Geld-zurück-Garantie.

Was genau ist in AG1 enthalten und was bewirken die Inhaltsstoffe?

Wenn man etwas täglich zu sich nehmen soll, will man logischerweise wissen, was drin ist. AG1 enthält 75 essentielle Vitamine, Mineralstoffe und weiteren Zutaten aus vollwertigen und natürlichen Lebensmitteln. Der Superfood-Formel aus Antioxidantien, lebenden Kulturen, Pflanzen-Extrakte und Kräuter sowie Enzyme und Pilz-Komplexe bilden das breite Spektrum von AG1, das zu einem gesunden Lebensstil verhilft. Was das im Detail heißt, erfahren Sie hier:

Mehr Energie, mentale Klarheit, besser Konzentrationsfähigkeit: Der in AG1 enthaltene Vitamin-B-Komplex, bestehend aus B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B12, sorgt für einen energiereichen Stoffwechsel und wirkt positiv auf Körper und Geist.

Der in AG1 enthaltene Vitamin-B-Komplex, bestehend aus B1, B2, B3, B5, B6, B7 und B12, sorgt für einen energiereichen Stoffwechsel und wirkt positiv auf Körper und Geist. Unterstützung des Immunsystems: Vitamine, Mineralstoffe, Zink und Selen können das Immunsystem stärken. Mangan wiederum ist für Bildung von Bindegewebe hilfreich.

Vitamine, Mineralstoffe, Zink und Selen können das Immunsystem stärken. Mangan wiederum ist für Bildung von Bindegewebe hilfreich. Verdauung & Darmgesundheit: Um Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und den Stoffwechsel zu optimieren, dürfen Vitamin C, B6 und Zink in AG1 nicht fehlen. Der Stabilisierung des Cholesterinspiegels und der Verringerung des Blutzuckerspiegels kommen Pektine sowie Alpha-Liponsäure zugute. Calcium greift den Verdauungsenzymen unter die Arme.

Um Zellen vor oxidativem Stress zu schützen und den Stoffwechsel zu optimieren, dürfen Vitamin C, B6 und Zink in AG1 nicht fehlen. Der Stabilisierung des Cholesterinspiegels und der Verringerung des Blutzuckerspiegels kommen Pektine sowie Alpha-Liponsäure zugute. Calcium greift den Verdauungsenzymen unter die Arme. Regeneration & Stressabbau : Ob Stoffwechsel, Psyche, Nervensystem, Blutdruck oder Zellteilung – die natürlichen Wiederherstellungsprozesse erhalten durch Magnesium, Vitamin B6, Kalium und Zink in AG1 einen adäquaten Support. Vitamin B5 hilft bei Müdigkeit und bringt die Elektrolyte ins Gleichgewicht.

: Ob Stoffwechsel, Psyche, Nervensystem, Blutdruck oder Zellteilung – die natürlichen Wiederherstellungsprozesse erhalten durch Magnesium, Vitamin B6, Kalium und Zink in AG1 einen adäquaten Support. Vitamin B5 hilft bei Müdigkeit und bringt die Elektrolyte ins Gleichgewicht. Nägel, Haare und Haut: Fehlt es Haaren an Glanz, sind die Nägel brüchig und die Haut fahl? Zink, Biotin und Selen sind das Trio in AG1, das in dem Fall zur Stelle ist.

Fehlt es Haaren an Glanz, sind die Nägel brüchig und die Haut fahl? Zink, Biotin und Selen sind das Trio in AG1, das in dem Fall zur Stelle ist. Alterungsprozess: Knochen und Zähne benötigen Kalzium, um gesund zu bleiben. Magnesium und Zink werden im Prozess der Zellteilung aktiv, Cholin beim Homocystein-Stoffwechsel. Letzteres trägt ferner zum normalen Funktionieren der Leber bei.

Die Komplett-Paket von AG1 kann sich also durchaus sehen lassen und wird dem Versprechen der vollständigen Nährstoffversorgung gerecht. Gerade für Menschen mit Zölliakie oder Allergikern ist aber auch wichtig, was in dem Produkt nicht enthalten ist:

Gluten

Eier

GVO

Herbizide

Pestizide

künstliche Farbstoffe

Konservierungsstoffe

zugesetzter Zucker

Nüsse

Milch

Nachhaltigkeit wird bei Athletic Greens großgeschrieben

Bei Athletic Greens hat Transparenz nicht nur bezüglich der Inhaltsstoffe von AG1 höchste Priorität. Das Unternehmen hat sich dazu verpflichtet, zukünftig seinen ökologischen Fußabdruck zu minimieren und arbeitet in dem Zusammenhang mit der unabhängigen Non-Profit-Organisation Be Climate Neutral zusammen. Ferner hat sich Athletic Greens dem How2Recycle®-Programm angeschlossen. Wie der Name bereits verrät, dreht sich dabei alles um Recycling. Das Ziel: Den Anteil an recycelbaren Verpackungsmaterialien erhöhen. Erfreulicherweise ist das Unternehmen sich also seiner Verantwortung bewusst.

*Der Artikel enthält sogenannte Affiliate-Links. Die verlinkten Angebote stammen nicht vom Verlag. Wenn Sie auf so einen Affiliate-Link klicken und über diesen Link einkaufen, erhält die Funke Digital GmbH eine Provision von dem betreffenden Online-Shop. Für Sie als Nutzer verändert sich der Preis nicht, es entstehen Ihnen hierdurch keine zusätzlichen Kosten. Die Einnahmen tragen dazu bei, Ihnen hochwertigen, unterhaltenden Journalismus kostenfrei anbieten zu können.