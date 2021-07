Das lebenswichtige Spurenelement aktiviert zahlreiche Enzyme im Körper. Damit bestimmt Mangan eine ganze Reihe von wichtigen Funktionen. Welche Menge Mangan Sie brauchen und was seine Aufnahme beeinflusst.

© Getty Images/Anaiz777

Das Spurenelement ist essenziell, der Körper kann es nicht selber bilden. Mangan muss also über die Nahrung zugeführt werden.

Artikelinhalte im Überblick:

Nährstoffmangel: Mangelerscheinungen erkennen

Welche Wirkung hat Mangan im Körper?

Obwohl der Mensch täglich nur geringe Mengen an Mangan benötigt, ist das Spurenelement für den Körper lebenswichtig. Denn Mangan beeinflusst die Aktivität verschiedener Enzyme im menschlichen Körper und ist an Stoffwechselvorgängen beteiligt:

Aufbau von Bindegewebe, Knorpel und Knochen

Beteiligt am Kohlenhydratstoffwechsel (Gleichgewicht zwischen Glukose und Insulin sicherstellen)

Beteiligt am Aminosäurestoffwechsel

Beteiligt an der Bildung von Harnstoff

Schutz vor freien Radikalen und oxidativem Stress

Der Körper eines Erwachsenen hat durchschnittlich 10 bis 20 Milligramm Mangan gespeichert. Überwiegend speichern die Knochen das Spurenelement, daneben auch Niere und Leber.

Tagesbedarf an Mangan

Der geschätzte Tagesbedarf von Jugendlichen und Erwachsenen liegt laut der Deutschen Gesellschaft für Ernährung (DGE) bei etwa zwei bis fünf Milligramm Mangan. Etwas weniger benötigen Kinder, ihren Bedarf an dem Spurenelement schätzt die DGE auf ein bis drei Milligramm pro Tag.

Manche Mineralstoffe und sekundäre Pflanzenstoffe erschweren oder verhindern die Aufnahme von Mangan im Dünndarm:

Gerbstoffe

Eisen

Kalzium (vor allem aus hochdosierten Kalziumpräparaten)

Welche Lebensmittel Mangan enthalten

Über eine ausgewogene Ernährung wird der Körper in der Regel mit ausreichender Menge an Mangan versorgt. Das Spurenelement ist überwiegend in pflanzlichen Lebensmitteln enthalten, also in Getreide, Hülsenfrüchten, Nüssen, Gemüse wie Schwarzwurzeln, Kartoffeln, Karotten, Rote Beete und Artischocken, Obst wie Heidelbeeren, Himbeeren oder Bananen. Auch Getränke wie Schwarztee und Kaffee können bei der Deckung des Bedarfs an Mangan helfen.

In folgenden Lebensmitteln steckt besonders viel Mangan:

Nüsse und Kerne wie Leinsamen: 5 mg/100 g

Getreide und Getreideprodukte: 3,5-4,9 mg/100 g

Haferflocken: 4,9 mg/100 g

Kokosnuss: 2,3 mg/100 g

Reis: 1,1 mg/100 g

Hülsenfrüchte wie Bohnen und Linsen: 0,7 mg/100 g

Grünes Blattgemüse, Kohlsorten: 0,5 mg/100 g

Kaffee: 80 µg/100 ml Getränk

Schwarztee: 690 µg/100 ml Getränk

Im Allgemeinen liefern tierische Lebensmittel weniger Mangan, also Fleisch, Milch und Milchprodukte. Lediglich Austern enthalten 0,6 Milligramm Mangan pro 100 Gramm Fleisch.

Manganmangel und seine Folgen

Ein Mangel an Mangan ist äußerst selten, da über die Nahrung genügend Mangan aufgenommen wird. Möglich ist ein Manganmangel bei Menschen mit bestimmten genetischen Erkrankungen oder parenteraler Ernährung. In diesen Fällen kommt es zu Wachstumsstörungen, Veränderungen der Knochensubstanz und Unfruchtbarkeit. Dies ist auch aus Tierversuchen bekannt. Außerdem wird vermutet, dass ein Mangel an Mangan die Zellen weniger gut auf Insulin ansprechen lässt (Insulinresistenz).

Überdosierung von Mangan möglich?

Über die normale Ernährung ist eine Überdosierung von Mangan praktisch nicht möglich. Denn erst ab einer Zufuhr von täglich mehr als 50 Milligramm Mangan macht sich eine Überdosierung bemerkbar. Typisch sind neurologische Störungen, die zu Symptomen ähnlich von Parkinson führen. Dies ist meist bei einer chronischen Manganvergiftung oder Manganismus der Fall.

Aus der Arbeitsmedizin ist zudem eine akute Manganvergiftung bekannt. Sie entsteht, wenn man am Arbeitsplatz Manganstaub eingeatmet hat oder die Haut damit in Berührung kam. Neben parkinsonähnlichen Zuckungen und Halluzinationen leiden Betroffene häufig unter einer schweren Lungenentzündung.

Obwohl viele Nahrungsergänzungsmittel und Multivitaminpräparate auch Mangan enthalten, muss man in der Regel keine Angst vor einer Überdosierung haben.