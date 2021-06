Taurin: Was ist das und wie wirkt es?

In Energy-Drinks soll die organische Säure so stark wie ein Stier machen. Doch die Wirkung von Taurin ist umstritten. Allerdings erfüllt die Substanz verschiedene Funktionen im Körper, die essentiell für Muskeln und Gehirn sind. Die wichtigsten Fakten zu Taurin, was es alles kann und welche Mengen Sie davon täglich brauchen.