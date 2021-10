Lindert Muskelschmerz : Der in Chili enthaltene Wirkstoff Capsaicin wird in vielen Mitteln zur Schmerzlinderung eingesetzt, ist wesentlicher Bestandteil von Wärmepflastern und Salben gegen Muskel- und Rückenschmerzen . Der Vorteil: Außer einem leichten Brennen ist Capsaicin bei äußerlicher Anwendung frei von Nebenwirkungen.

Regt den Stoffwechsel an: Durch die thermogenetischen (fettreduzierenden) Eigenschaften der Pfefferschote kommen Magen- und Darmtätigkeit in Schwung. Der Stoffwechsel wird durch Chili regelrecht angeheizt, der Körper verbrennt mehr Kalorien.

Beugt Infektionen vor: Das Capsaicin in den Schoten regt die Produktion von Magensäure an. Das macht es schädlichen Bakterien schwer, sich zu vermehren. Auch werden Schleimhäute besser durchblutet, so können Keime an der Eintrittspforte zum Körper effektiver abgewehrt werden.