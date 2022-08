Heißhunger: Neben veränderten Gelüsten erleben einige Schwangere vor allem zwischen dem vierten und siebten Monat einen Heißhunger, der oft zu wahllosem Essen verleitet. Heißhunger ist ein Signal des Körpers, dass es ihm an bestimmten Stoffen in der Nahrung fehlt – an Salz, Wasser und Magnesium oder dass der Blutzuckerspiegel abgesunken ist. Vorbeugen kann man, indem man regelmäßig und ausgewogen isst. So ist es besser, kleine Mengen Süßigkeiten bewusst in den Speiseplan einzubauen, statt völlig auf sie zu verzichten. Bei einer Heißhungerattacke hilft es oft, zunächst etwas zu trinken (Mineralwasser oder ungesüßten Tee) und eine halbe Stunde zu warten.