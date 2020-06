Psychosexuelle Entwicklung: Wie Kinder die Lust für sich entdecken

Lust empfindet der Mensch nicht erst, wenn er in die Pubertät kommt. Kinder sind vom ersten Augenblick an sexuelle Wesen. Eltern ist der Ausdruck kindlicher Lust oft unangenehm – Sexualität ist doch was für Große. Gegen die Unsicherheiten im Umgang mit kindlicher Sexualität hilft es zu wissen, welche psychosexuellen Entwicklungsphasen Kinder durchleben.