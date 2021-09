Menschen, die bisexuell sind, finden sowohl Männer als auch Frauen emotional und sexuell anziehend. Bisexualität ist eine Form der sexuellen Orientierung. Was es bedeutet, bisexuell zu sein, Zahlen und Hintergründe.

Im Überblick:

Was ist Bisexualität?

Bisexualität ist eine Bezeichnung für eine eigenständige Form der sexuellen Orientierung, bei der sowohl Männer als auch Frauen als sexuell anziehend empfunden werden. In der Bezeichnung LGBTQIA+ steht das "B" für Bisexualität.

Unterschied zwischen Bisexualität und Pansexualität

Bisexuelle Menschen sind zu Frauen und Männern orientiert, was sexuelle und romantische Beziehungen angeht. Menschen, die sich als pansexuell bezeichnen, treffen hingegen keine Vorauswahl, was Geschlecht und Geschlechtsidentitäten betrifft. Sie können sich also auch eine Beziehung mit transgender oder non-binären Personen vorstellen.

In der queeren Community ist die Flagge für Bisexualität pink, lila, blau. In der queeren Szene wird Bisexualität oft kritisch gesehen, da sie auf dem zweigeschlechtlichen Denken basiert, welches heute nicht mehr als zeitgemäß gilt.

Wie viele Menschen sind bisexuell?

Genaue Zahlen zur Bisexualität sind schwierig zu bestimmen, aber es wird angenommen, dass etwa zehn Prozent der Menschen bisexuell sind.

Allerdings gibt es einige Studien dazu, dass Frauen und Männer, die sich selbst als heterosexuell bezeichnen, durchaus auch vom eigenen Geschlecht sexuell erregt werden können. Bis zu 74 Prozent der Frauen, die sich selbst als heterosexuell bezeichnet hatten, wurden auch durch den Anblick von Frauenkörpern sexuell erregt. Männern, die sich als bisexuell bezeichnen, wird hingegen oft unterstellt, eigentlich homosexuell zu sein. Das liegt meist an den gesellschaftlichen Erwartungen, auch Frauen sexuell attraktiv finden zu müssen, damit sie nicht als homosexuell gelten. Eine umstrittene Studie aus dem Jahr 2005 hatte an der Bisexualität bei Männern gezweifelt. Inzwischen belegen jedoch einige Studien die Bisexualität bei Männern.

Der Psychologe Sigmund Freud und der Sexualforscher Alfred Kinsey vertraten beide die Ansicht, dass Menschen grundsätzlich erst mal bisexuell sind, aber der Sexualtrieb und die Objektwahl nicht zwangsläufig miteinander verbunden sind – das heißt, dass Menschen also zwar bisexuell empfinden, aber heterosexuell leben können. Da wir in einer monosexuellen Gesellschaft leben, wird Menschen mit einer bisexuellen Neigung gerne abgesprochen, dass sie sich dauerhaft zu zwei Geschlechtern hingezogen fühlen können. Außerdem wird bisexuellen Menschen oft fälschlicherweise Promiskuität (Sex mit häufig wechselnden Partner*innen) unterstellt.

Laut Zahlen von Statista haben 26 Prozent der Frauen bereits mindestens einmal eine Frau geküsst. Nur 3,3 Prozent der Männer bezeichnen sich selbst als bisexuell.

Was sind Anzeichen für Bisexualität?

Für junge Menschen kann es sehr verwirrend sein, wenn sie feststellen, nicht nur Menschen des anderen, sondern auch des eigenen Geschlechts anziehend zu finden. Im Prinzip ist es relativ leicht, herauszufinden, ob man bisexuell ist. Wenn man Männer und Frauen gleichermaßen sexuell und emotional anziehend findet und sich mit beiden eine erfüllende Beziehung vorstellen kann, nicht aber mit non-binären Personen, handelt es sich vermutlich um Bisexualität. Bisexuellen Menschen wird gerade in jungen Jahren jedoch oft unterstellt, sich nur mal ausprobieren zu wollen oder eigentlich homosexuell zu sein, sich dies aber noch nicht eingestehen zu können.

