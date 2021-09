Sich zu Menschen unabhängig vom Geschlecht und ihrer sexuellen Identität hingezogen zu fühlen, bedeutet, pansexuell zu sein. Lange wurde Pansexualität belächelt, aber spätestens seit Miley Cyrus Outing ist es bekannt geworden. Bei Pansexualität handelt es sich um eine Form der sexuellen Orientierung.

© Getty Images/Vladimir Vladimirov

Im Überblick:

Was ist Pansexualität?

Pansexualität ist eine Form der sexuellen Orientierung, bei der es keine Vorliebe bezüglich des biologischen oder sozialen Geschlechts gibt. Pansexuelle Menschen werden oftmals fälschlicherweise als bisexuell bezeichnet.

Was ist der Unterschied von Pansexualität zur Bisexualität?

Von der Bisexualität grenzt sich Pansexualität dahingehend ab, dass es um den Menschen an sich geht und dieser männlich, weiblich, divers, intersexuell oder transsexuell sein kann. Die Vorsilbe "pan" stammt aus dem Griechischen und bedeutet "alles". Pansexuelle Menschen verlieben sich in binäre oder nonbinäre Menschen oder fühlen sich emotional und/oder sexuell zu ihnen hingezogen, unabhängig von veralteten Normen. Bisexuelle Menschen hingegen verlieben sich nur in Männer oder Frauen – also binäre Geschlechter.

Seit wann gibt es den Begriff der Pansexualität?

Der Begriff der Pansexualität stammt aus der Soziologie und Psychologie. Aufgrund des Genderdiskurses und der Transgender-Bewegung gewinnt er zunehmend an Bedeutung, da sich immer mehr Menschen als pansexuell identifizieren und den Begriff entsprechend verwenden.

Da der Begriff der Bisexualität nichtbinäre Menschen ausschließt, wird er von vielen Menschen, die sich mit Gendertheorie und Transidentitätsthemen auseinandersetzen, abgelehnt und als transfeindlich angesehen.

Seit 2015 wird am 24. Mai der Tag der Pansexualität gefeiert. Das Ziel ist die Entmystifizierung und Sichtbarkeit pansexueller Menschen auch innerhalb der LGBTQIA+-Community. Die Flagge der Pansexualität ist rosa-gelb-blau. Rosa steht dabei für Frauen, gelb für nichtbinäre Menschen und blau für Männer.

Wie viele Menschen bezeichnen sich als pansexuell?

Die Zahl der Menschen, die sich als pansexuell definieren, nimmt stetig zu – vor allem unter jungen Menschen. Abzugrenzen sind pansexuelle auch von polysexuellen Menschen. "Poly" steht für viele, was bedeutet, dass sich polysexuelle Menschen zu vielen, aber nicht zu allen Menschen hingezogen fühlen können, wohingegen pansexuelle potentiell alle anziehend finden können.

Wie erkenne ich, ob ich pansexuell bin?

Viele pansexuelle Menschen bemerken bereits früh, dass für sie nicht ausschließlich heterosexuelle Beziehungen infrage kommen. Oft wird Pansexualität anfangs mit Bisexualität verwechselt. Es hängt auch vom Umfeld und dem offenen Umgang mit den verschiedenen sexuellen Orientierungen ab, wann ein Mensch sich klar zur Pansexualität bekennen kann. Pansexuelle Menschen spüren oft, dass sie nicht in gesellschaftliche Raster passen und sind sehr offen im Umgang mit anderen Menschen und hinterfragen klassische Geschlechteridentitäten, da diese für sie in Bezug auf romantische und sexuelle Beziehungen keine Rolle spielen.