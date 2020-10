Stärkt die Abwehr: Wirsing enthält viele Vitamine, vor allem Vitamin C und E, die unser Immunsystem schützen. Eine Portion (200 Gramm) deckt den Tagesbedarf eines Erwachsenen an Vitamin C und hat gerade einmal 60 Kalorien. Tipp: Wer Wirsing kocht und erkältet ist, sollte etwas von dem Kochdampf einatmen. Dieser wirkt antientzündlich auf die Atemwege und lindert so Schnupfen.