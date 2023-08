Den Penis zunächst vorsichtig ein paar Mal in die Länge ziehen.

Dann den Daumen und Zeigefinger der rechten oder linken Hand um den Penis an der Wurzel legen.

An dieser Stelle mit den Fingern ein O bilden, das den Penis fest umschließt. Dabei nicht zu viel Druck ausüben. Anschließend den Finger ganz langsam entlang des Penis bis kurz vor Eichel streichen.

Hat die eine Hand diese Position erreicht, wird die Übung mit der anderen Hand erneut durchgeführt. Gelangt auch diese an die Eichel, setzt die erste Hand wieder an der Peniswurzel an und wiederholt die Übung. Es sollte eine flüssige Bewegung der beiden Hände entstehen.