Rotkohl hat wenig Kalorien, dafür aber innere Werte, die ihn zur Lieblingsspeise für die Gesundheit machen. Denn das Wintergemüse liefert unter anderem viele Anthocyane. Diese sekundären Pflanzenstoffe tragen zum Krebsschutz bei und stärken die Augen. Warum Rotkohl sonst noch so gesund ist, wie er gelagert und zubereitet wird, lesen Sie hier,

Ab Juni gibt es in Deutschland Rotkohl, der bis in den November geerntet wird. Danach wird er eingelagert oder zu Konserven oder Tiefkühlprodukten weiterverarbeitet. Das größte zusammenhängende Anbaugebiet für Rotkohl liegt an der Nordsee, weil es dort für Rotkohl ideale Böden und ausreichend Wasserversorgung gibt.

Im Überblick:

Antioxidantien satt: Diese Lebensmittel schützen vor Krebs

Frische und Lagerung von Rotkohl

Beim Kauf von Rotkohl sollen die äußeren Blätter frisch und knackig und keine welken Blätter zu sehen sein. Der gesamte Kopf sollte sich fest anfühlen. Die Lagerung von Rotkohl erfolgt idealerweise im kühlen, feuchten Keller, wo er bis zu sechs Monaten aufbewahrt werden kann. Im Kühlschrank hingegen sollte ein frischer Rotkohl maximal drei Wochen lliegen. Ist er bereits angeschnitten, können Schnittstellen mit Frischhaltefolie abgedeckt werden.

Gesunde Wirkung von Rotkohl

Wächst er auf saurem Boden, färbt der Kohlkopf sich eher rötlich, gedeiht er auf einem alkalischen Untergrund, eher bläulich. Deshalb wird er in manchen Gegenden auch als Blaukraut bezeichnet. Aber ganz egal wie er aussieht: Rotkohl ist aus verschiedenen Gründen sehr gesund, denn er hat viele wertvolle Inhaltsstoffe.

Darmschutz : Mit zwei bis drei Gramm Ballaststoffen pro hundert Gramm kurbelt der Rotkohl die Verdauung an und beugt ungesundem Übergewicht vor. Die unverdaulichen Kohlenhydrate schützen uns außerdem vor Dickdarmkrebs.

Zell-Schützer: Es sind die sogenannten Anthocyane, die die Zellen unseres Körpers stark machen gegen Alterung und schädliche Umwelteinflüsse. Die pflanzlichen Farbstoffe hemmen Studien zufolge die Bildung von Krebszellen. Auch ein enthaltenes Senföl dient uns als natürliche Krebswaffe. Tipp: Dieses Sulforaphan wird durch intensives Kauen freigesetzt. Bereiten Sie am besten frischen Rotkohl zu und essen Sie ihn auch einmal als Salat (siehe Rezepte unten). Die besten Vitamin-C-Lieferanten Ascorbinsäure ist das wohl bekannteste Vitamin und ein wahres Multitalent. Diese Nahrungsmittel liefern besonders viel von dem gesunden Stoff zur Galerie

Krebs- und Augenschutz : Seine violette Färbung verdankt Rotkohl ebenfalls den Anthocyanen. Sie färben beispielsweise auch Brombeeren und anderes Obst tief violett. Die sekundären Pflanzenstoffe helfen unserem Körper, mit zellschädigenden Substanzen fertig zu werden. Außerdem fördern Anthocyane unsere Sehkraft.

Immunschutz : Hundert Gramm roher Rotkohl enthalten bis zu 60 Milligramm Vitamin C – das entspricht gut der Hälfte unseres Tagesbedarfs. Schon 200 Gramm Rotkohl wie in unserem gesunden Rezept enthalten decken die empfohlene tägliche Menge somit ganz ab! Vitamin C oder Ascorbinsäure stärkt das Immunsystem und verkürzt die Dauer von Infekten.

Knochenkräftiger: Das farbenfrohe Gemüse liefert uns nicht zuletzt Vitamin K, Kalzium und Magnesium. Alle drei stärken die Knochen.

Eisenmangel vorbeugen: Rotkohl eine gute Quelle für das Spurenelement Eisen. Unser Körper braucht es für die Sauerstoffversorgung und zur Blutbildung.

Rezept für Rotkohlsalat auf Baguette

Zutaten für vier Personen:

200 ml Cranberrysaft

2 EL brauner Zucker

50 g frische Cranberrys (TK geht auch)

200 g Rotkohl

1 EL Weinessig

Salz, Pfeffer

1 EL Sonnenblumenöl

1 Apfel

1/2 Bund Rucola

1 Baguette

2 EL Olivenöl

Zubereitung: Saft und Zucker etwas einkochen lassen. Cranberrys verlesen bzw. auftauen lassen. Im Saft aufkochen bis die Früchte leicht platzen. Abkühlen lassen, Beeren herausnehmen. Rotkohl in feine Streifen schneiden. Mit Cranberry-Sud, Essig, Salz, Pfeffer, Zucker würzen. Öl zufügen und alles gut vermengen. Beiseite stellen. Apfel entkernen und würfeln. Rucola grob zupfen. Restliche Flüssigkeit vom Kohlsalat abgießen. Cranberrys, Rucola, und Apfelwürfel unter den Rotkohl heben. Baguettescheiben in heißem Olivenöl rösten. Mit dem Salat servieren.



Pro Portion: 349 Kalorien

Rezept für Rotkohlsalat mit Walnüssen

Zutaten für sechs Personen:

1 kg Rotkohl

2 EL Salz

2 TL Zucker

7 EL weißer Balsamico

4 EL Walnussöl

200 g Schlagsahne

1/2 TL Honig

Pfeffer

1/2 Bund Petersilie

2 Orangen

50 g Walnüsse

50 g Rosinen

Zubereitung: Rotkohl fein hobeln, mit Salz, Zucker, 3 EL Balsamico und 2 EL Walnussöl 2 Stunden ziehen lassen.

Fürs Dressing: Schlagcreme, Honig, Pfeffer, den Rest vom Balsamico und Walnussöl verrühren. Petersilie hacken und unterrühren. Dann Rotkohl ausdrücken, filetierte Orangen, gehackte Walnüsse und Rosinen unterheben. Mit dem Dressing servieren.

Pro Portion: 259 kcal