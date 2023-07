Süßstoff: Kalorienarme Alternative zu Zucker?

Kalorienfrei Süßen soll durch Stevia, Aspartam und andere Süßstoffe möglich sein. Doch wie gesund sind die Süßungsmittel wirklich und wie viel kann man davon konsumieren? Ob Süßstoff ungesund ist, welche Nebenwirkungen er hat und welche Arten es gibt, lesen Sie hier.

Was sind Süßstoffe?

Süßstoffe sind Süßungsmittel, die Zucker ersetzen sollen. Sie können künstlich hergestellt oder natürlicher Herkunft sein. Süßstoffe enthalten deutlich weniger Kalorien als Haushaltszucker (Saccharose) und werden zum Süßen von Lebensmitteln eingesetzt. Es gibt sie in fester Form (Tabletten oder Pulver) oder flüssig.

Da sie 30- bis 3.000-fach süßer sind als Zucker, werden sie in deutlich niedrigerer Dosis gebraucht.

Diese Süßstoffe gibt es

Süßstoffe gelten als Zusatzstoffe in Lebensmitteln und müssen deshalb zugelassen werden. Außerdem bekommen sie dann eine E-Nummer. In der Tabelle sind die elf aktuell in der EU zugelassenen Süßungsmittel mit E-Nummer und Besonderheiten aufgeführt:

Süßstoff E-Nummer Anmerkung Acelsufam-K E 950 Advantam E 969 nimmt bitteren Geschmack Aspartam E 951 Aspartam-Acesulfamsalz E 962 Cyclamat E 952 geringe Süßkraft, wird deshalb oft in Kombination mit Saccharin eingesetzt Neohesperidin DC E 959 wird aus der Bitterorange gewonnen und kann bitteren Geschmack verhindern Neotam E 961 Saccharin E 954 Steviaglycoside (Stevia) E 960 wird aus der Stevia-Pflanze gewonnen und kann Nebengeschmack haben (bitter wie Lakritz) Sucralose E 955 Thaumatin E 957 wird aus der Katemfe-Frucht gewonnen, wirkt geschmacksverstärkend

Ist Süßstoff ungesund?

Wer seinen Zuckerkonsum reduzieren möchte oder eine Diät macht, greift häufig zu Produkten mit Süßstoff. Allerdings empfehlen Fachleute hierfür eher eine generelle Umstellung der Ernährung. Denn laut Studien nahmen Menschen trotz Süßstoffen zu. Den Blutzuckerspiegel und Insulinspiegel erhöhen Süßstoffe jedoch nicht und sind deshalb auch für Menschen mit Diabetes mellitus geeignet. Allerdings stillen sie auch nicht den Heißhunger auf Süßes. Im Endeffekt wird oft mehr verzehrt als ursprünglich geplant.

Zudem steht Süßstoff laut mehrerer Studien im Verdacht, den Stoffwechsel, das Mikrobiom Mikrobiom und den Appetit zu beeinflussen. Dadurch könnten Süßstoffe, wenn sie in hohen Mengen und über lange Zeit konsumiert werden, die Gesundheit negativ beeinflussen und das Risiko für

Adipositas,

Diabetes Typ 2,

Bluthochdruck,

Niereninsuffizienz

oder Herzerkrankungen steigern.

Laut einer Studie aus dem Jahr 2017 erkranken Menschen, die häufig Getränke mit Süßungsmittel zu sich nehmen, dreimal häufiger an Schlaganfällen und Demenz.

Aspartam ist möglicherweise krebserregend Immer wieder wird das Krebsrisiko von Süßstoffen und insbesondere Aspartam diskutiert. 2023 stufte die die Internationale Krebsforschungsagentur (IARC) der Weltgesundheitsorganisation (WHO) den Süßstoff Aspartam als "möglicherweise krebserregend für den Menschen" ein. Damit verbunden rät sie zu einem gemäßigten Konsum, die bisherige Tagesdosis von 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht bleibt jedoch bestehen. Beispielsweise ist Aspartam in Coca Cola zero und Coca Cola light enthalten – in Schweizer Produkten der Marke stecken etwa 130 mg /L, für Deutschland gibt es keine entsprechende Mengenangabe.

Wie viel von welchem Süßstoff ist gesund?

Grundsätzlich wird ein moderater Umgang mit Süßstoffen empfohlen. Die tägliche Höchstmenge ist mit dem ADI-Wert (acceptable daily intake = lebenslang unbedenklicher Tagesverzehr) festgelegt.

Die maximale Aufnahmemenge (ADI-Werte) der Süßstoffe im Überblick:

Aspartam : 40 Milligramm pro Kilogramm Körpergewicht

Aspartam-Acesulfamsalz : 20 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Saccharin : 2,5 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Cyclamat : 11 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Acesulfam : 9 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Advantam : 5 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Neotam : 2 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Steviaglycoside (Stevia) : 4 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Sucralose : 15 mg pro Kilogramm Körpergewicht

Thaumatin: kein ADI festgelegt

Welche Nebenwirkungen kann Süßstoff haben?

Neben den oben genannten Risiken beim regelmäßigen Verzehr großer Mengen Süßstoff wird oft angenommen, dass Süßstoff Durchfall verursacht. Allerdings verursacht nicht Süßstoff den Durchfall, sondern sogenannte Zuckeraustauschstoffe, die ebenfalls zum kalorienarmen Süßen verwendet werden. Zu den Zuckeraustauschstoffen gehören beispielsweise Sorbit, Erythrit, Xylit und Isomalt.

Lebensmittel mit Sucralose sollten nicht zum Backen, Frittieren und Braten verwendet werden, da sich bei Temperaturen über 120 Grad Celsius chlorierte organische Verbindungen mit gesundheitsschädlichem Potenzial bilden.

Die Süßstoffe Aspartam und Aspartam-Acesulfamsalz sind gefährlich für Menschen, die an der seltenen Stoff­wechselkrankheit Phenylketonurie (PKU) leiden. Ihr Körper kann die Aminosäure Phenylalanin, eines der drei Abbau­produkte von Aspartam, nicht umwandeln. Deshalb dürfen Betroffene diese beiden Süßstoffe nicht zu sich nehmen.

Kennzeichnung von Süßstoffen

Süßstoffe und Zuckeraustauschstoffe müssen gemäß Lebensmittelinformationsverordnung auf Lebensmitteln mit dem Hinweis "mit Süßungsmittel(n)" gekennzeichnet werden. Auch in der Zutatenliste müssen Süßstoffe mit Namen oder E-Nummer aufgeführt werden. Besonders oft sind die Zusatzstoffe in kalorienreduzierten Produkten, sogenannten Light-Produkten, enthalten.

Sind in einem Lebensmittel Aspartam und Aspartam-Acesulfamsalz enthalten, muss zusätzlich der Hinweis "enthält eine Phenylalaninquelle" aufgebracht sein, damit Menschen mit Phenylketonurie diese meiden können.