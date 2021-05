Stachelige Schale, süßer Kern: Die Litschi wird in China und anderen Ländern Asiens angebaut. Auch hierzulande ist sie eine beliebte Frucht, die vor allem pur oder als Dessert verzehrt wird. Neben ihrem süßen Erdbeeraroma bieten Litschis einige sehr gesunde Inhaltsstoffe. Was macht die Litschi so gesund?

© Getty Images/dianyismirilda

Die Litschi ist ein beliebtes Obst. Sie ist nicht nur süß und schmackhaft, sie liefert zudem wichtige Nährstoffe: Schon rund 15 Litschis decken den Tagesbedarf eines Erwachsenen an wichtigen Nährstoffen wie Vitamin C.

Artikelinhalte im Überblick:

Litschi: Herkunft der Pflanze

Die Litschi, auch Litchi, Lychee oder Liebesfrucht genannt, wird schon seit Jahrhunderten in Teilen Asiens, vorrangig in China kultiviert. Aber auch in Teilen Afrikas wie beispielweise Madagaskar wird die Litschi heute angebaut. Die Litschi wächst an immergrünen Bäumen, ihre Frucht lässt sich botanisch dem Steinobst zuordnen.

Litschi als kalorienarmer Snack

Samenkern und Schale sind nicht genießbar, verzehrt wird der sogenannte Samenmantel, der bei der Litschi sehr saftig und süß ist. Da sich die Frucht nicht lange frisch hält, sollte sie bald nach dem Kauf verzehrt werden. Gelagert werden Litschis idealerweise kühl und bei hoher Luftfeuchtigkeit: In einer Plastiktüte im Kühlschrank können sich die Früchte ein paar Tage halten. Trocknen sie aus, bekommen Litschis braune Stellen.

Litschis sind ein gesunder Snack für Zwischendurch, sie stecken nicht nur voller Vitamine, sie sind auch fett- und kalorienarm: 100 Gramm Litschi kommen durchschnittlich auf 66 Kilokalorien (kcal). Da Litschis sehr klein sind und pro Stück nur auf maximal zehn Gramm kommen, können die Früchte ohne schlechtes Gewissen zwischendurch genascht werden.

Litschi: Gesund und reich an Vitaminen

Die Litschi steckt voller Vitamine und Mineralstoffe. Besonders reich ist sie an Vitamin C, etwa 72 Milligramm stecken in 100 Gramm der süßen Frucht. Der Tagesbedarf an Vitamin C einer erwachsenen Frau liegt bei etwa 95 Milligramm, während er bei Männern durchschnittlich bei 110 Milligramm liegt. Schon 100 Gramm Litschi decken somit einen Großteil des Tagesbedarfs. Auch Folsäure (Vitamin B9) ist in der Litschi reichlich enthalten.

Darüber hinaus versorgt die asiatische Frucht den Organismus mit viel Phosphor, Kalium, Kalzium und Magnesium.

Litschi kann den Blutzuckerspiegel beeinflussen

Wie eine Studie zeigt, kann der übermäßige Verzehr von Litschis unter Umständen gefährlich werden. So versterben im Frühling in einem Litschi-Anbaugebiet in Indien seit einigen Jahren vermehrt in Armut lebende Kinder, die anstelle einer vollwertigen Mahlzeit Litschis zum Abendessen verzehren. In Litschis, insbesondere in unreifen Früchten, ist eine blutzuckersenkende Substanz enthalten, das Hypoglycin A. Der übermäßige Verzehr der Frucht als Hauptmahlzeit, ohne weitere Nahrungsmittel, kann dann eine gefährliche Unterzuckerung auslösen und sogar tödlich enden. Um dies zu vermeiden, sollten Litschis nicht auf leeren Magen in größeren Mengen gegessen werden. Die Gefahr ist bei einer ausgewogenen Ernährung jedoch als sehr gering einzuschätzen.

Rezept: Tintenfischsalat mit Litschi und Koriander

Das fruchtig-süße Aroma der Liebesfrucht passt nicht nur hervorragend zu Desserts, es lässt sich auch gut mit herzhaften Speisen und scharf-würzigen Kräutern kombinieren. Der Salat ist eine leichte Mahlzeit für warme Tage.

Rezept für zwei bis drei Personen

300 Gramm reife Litschis

300 Gramm geputzte Tintenfischtuben

Ein Bund Koriander

1 Chilischote

Etwas Minze

4 Esslöffel Olivenöl und etwas zum Braten

Saft einer Limette

Salz und Pfeffer zum Abschmecken

So wird der Salat zubereitet