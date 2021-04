Neben Goji, Acerola- und Moringabeeren zählt die Açai-Beere zu den beliebtesten Superfoods. Sie enthält viele Antioxidantien und schmeckt fruchtig, gleichzeitig nussig und etwas ölig. Welche Wirkung das Superfood haben kann, wo es die Beere zu kaufen gibt und wie eine farbenfrohe Açai-Bowl gelingt.

© Getty Images/Ricardo Lima

Der Açai-Beere (alternative Schreibweisen: Acai-Beere oder Acaibeere) wird unter anderem nachgesagt, die Konzentration zu fördern, Herz und Gefäße zu schützen, vorzeitiger Hautalterung entgegenzuwirken und beim Abnehmen zu helfen. Ob sie tatsächlich all diese Wirkungen auf den Körper hat, ist bisher wissenschaftlich nicht bestätigt.

Artikelinhalte im Überblick:

Was ist die Açai-Beere?

Die runde Açai-Beere wird auch Palmbeere genannt, da sie die Frucht der Kohlpalme (Euterpe oleraceae) ist. Im Inneren der Frucht steckt ein Kern, der nicht genießbar ist und mengenmäßig den Hauptanteil der Açai-Beere ausmacht. Um den Kern herum befindet sich das dunkelviolette, süßliche, leicht nussig schmeckende Fruchtfleisch, das durch eine dünne Haut – ähnlich wie bei Heidelbeeren – geschützt wird.

In ihrer Heimat Südamerika sind Açai-Beeren mancherorts ein Grundnahrungsmittel, das nicht selten bis zu 40 Prozent der Gesamtenergiezufuhr ausmacht. In ihrem Ursprungsgebiet wird die Açai-Beere auch in herzhafte Speisen integriert, wohingegen in Deutschland vor allem das Mus oder Pulver der Frucht beispielsweise in süßen Smoothies und Açai-Bowls beliebt ist.

Nährwerte des Superfoods Açai-Beere

Da die Beere in Deutschland nicht heimisch ist, gibt es sie hierzulande nicht frisch zu kaufen. Erhältlich sind die Inhaltstoffe der Beeren als Saft, gefrorenes Mus sowie in Pulver- und Tablettenform. Ihre genauen Nährwerte hängen davon ab, in welcher Form die Açai-Beere gegessen wird.

Ausgewählte Nährstoffe der gefriergetrockneten Açai-Beere pro 100 Gramm:

Energie: 534 kcal

Eiweiß: 4,4 Gramm

Fett: 32,5 Gramm

Vitamin E: 24 Milligramm

Calcium: 260 Milligramm

Eisen: 4,4 Milligramm

Im Vergleich zu anderen Beeren ist das Fruchtfleisch der Açai-Beere relativ fettreich, was auch ihren leicht öligen Geschmack erklärt. Wegen des hohen Fettgehalts kommt die Frucht auch auf ihren außergewöhnlich hohen Kaloriengehalt.

Açai-Beere enthält viele Antioxidantien

Die dunkle Farbe der Açai-Beere zeigt an, dass sie wertvolle Antioxidantien enthält. Sie schützen die Zellen, indem sie freie Radikale abfangen. Damit wirken sie Entzündungen entgegen und haben einen positiven, immunstärkenden Effekt auf den gesamten Körper. Tatsächlich wurde in Tierversuchen und Studien mit Menschen gezeigt, dass die Kombination aus Polyphenolen und Fettsäuren in Açai-Beeren das Potential haben könnte, die nachteiligen Folgen von oxidativem Stress und Entzündungen zu reduzieren.

Açai-Beere im Vergleich zur heimischen Heidelbeere

Das Superfood Açai-Beere wurde von Ernährungswissenschaftlern auch in Bezug auf andere Inhaltsstoffe auf den Prüfstand genommen und mit der heimischen Heidelbeere verglichen. Wie schneidet die Açai-Beere (gefriergetrocknet) gegenüber der heimischen Heidelbeere (Konzentrat) ab? Auch die heimische Heidelbeere hat echtes Superfoodpotential.

Kalorien: Mit einem für Beeren relativ hohen Fettanteil hat die Açai-Beere einen beinahe doppelt so hohen Kaloriengehalt wie die Heidelbeere. Wer vor allem auf eine schlanke Linie achten möchte, ist mit Blaubeeren also besser bedient.

Vitamin C: In der Açai-Beere ist Vitamin C lediglich in sehr geringen Mengen enthalten, dafür ist die Heidelbeere mehr als reichlich mit dem essentiellen Nährstoff bestückt.

Kalzium: Hier liegt die exotische Frucht klar vor der heimischen Heidelbeere.

Antioxidantien: Tatsächlich steht die Heidelbeere der Açai-Beere in Sachen Antioxidantien in nichts nach. Sieht man sich beispielsweise den stark antioxidativ wirkenden Phenolanteil der beiden Beeren an, kommt die Heidelbeeren auf einen mehr als doppelt so hohen Gehalt.

Superfoods müssen nicht erst von anderen Kontinenten eingeflogen werden, man kann sie auch im heimischen Garten antreffen. Dennoch kann die Açai-Beere eine tolle Option sein, um eine gesunde Ernährung zu bereichern und etwas Abwechslung in den Speiseplan zu bringen.

Açai-Beeren kaufen

Durch Trocknen oder Einfrieren werden die wertvollen Inhaltsstoffe der Açai-Beere transport- und lagerfähig gemacht. Da Produkte aus Açai-Beeren einen weiten Weg zurücklegen, sind sie sehr teuer. In gut sortierten Bio-Läden sind die Beeren meist in Pulverform oder als Saft zu finden. Seltener gibt es auch das gefrorene Mark (Pulpe), also pürierte Açai-Beeren im Handel. Im Internet ist die Auswahl für das Mus deutlich größer. Als Nahrungsergänzungsmittel ist die gesunde Beere auch in konzentrierter Form in Kapseln erhältlich.

Beim Kauf von Açai-Pulver, Açai-Saft, Açai-Tabletten und Açai-Mus sollte darauf geachtet werden, dass das Produkt zu 100 Prozent aus reinen Açai-Beeren besteht und keine zusätzlichen Süßungsmittel, Farb- oder Konservierungsstoffe enthält.

Rezept für eine gesunde, farbenfrohe Açai-Bowl

© Getty Images/Jayne MacDonald

Mit einer Açai-Bowl kommt ein trendiges Power-Frühstück für einen gesunden Start in den Tag auf den Tisch. Die Açai-Bowl besticht nicht nur durch ihre tolle Farbe, sondern in dem Frühstück stecken nur gute Zutaten.

Zutaten für circa zwei Portionen:

2-3 EL Açai-Pulver

200 g gefrorene Beeren, zum Beispiel Heidelbeeren oder Himbeeren

1 Banane

300 g Sojajoghurt oder 200 ml einer pflanzlichen Milchalternative, zum Beispiel etwas Mandelmilch

Topping: etwas Granola oder Haferflocken, gehackte Nüsse, Kakaonibs oder Chiasamen, frische Früchte oder etwas Nussmus

Zubereitung der Açai-Bowl:

Das Açai-Pulver, die gefrorenen Beeren und die Banane werden zusammen püriert. Damit alles schön cremig wird, kommt dann noch etwas Sojajoghurt oder die pflanzliche Milchalternative hinzu. Die fertige Masse in zwei Schüsseln füllen. Beim Topping sind der Fantasie keine Grenzen gesetzt. Sehr gut passen zum Beispiel etwas Granola oder Haferflocken, ein paar Kakaonibs und Bananenscheiben dazu.