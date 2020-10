Der Spaghettikürbis gilt als Newcomer in der Kürbisküche – obwohl er eigentlich schon fast hundert Jahre bekannt ist. Die Eigenschaft, dass er nach dem Garen in spaghettiähnliche Fasern zerfällt, macht ihn besonders attraktiv für Pastafans, die auf Gluten oder Kohlenhydrate verzichten möchten oder müssen.

Der Spaghettikürbis wurde bereits 1930 vom japanischen Samenhändler Takeo Sakata entdeckt. Er beobachtete, wie die Menschen in der chinesischen Provinz Mandschurei diesen zubereiteten und war begeistert. Deshalb nahm er diese Pflanze in seinen Samenkatalog auf. Leider stand er mit seiner Begeisterung ziemlich alleine da und strich deshalb den Kürbis wieder aus seinem Sortiment.

Erst Mitte der sechziger Jahre versuchte er es erneut – und siehe da, mit dem Slogan "Spaghetti genießen ohne Stärke" wurde der Kürbis zunehmend beliebt. So kam er langsam nach Europa und in die USA, wo Gesundheitsbewusste vermehrt zum Spaghettikürbis griffen.

Artikelinhalte im Überblick:

Spaghettikürbis in Backofen, Mikrowelle & Co. zubereiten

Das Besondere an dieser Kürbissorte ist zum einen, dass sie durch das Garen in Spaghetti zerfällt. Zum anderen ist der Geschmack unaufdringlich, sodass die Kürbisnudeln mit jeglichen Saucen, Toppings und Zutaten verfeinert und serviert werden können – genau wie richtige Pasta also.

Kauft man einen Spaghettikürbis, sollte dieser vollständig gereift sein. Das erkennt man am hohlen Klang, wenn man gegen die unversehrte Schale klopft. Nun können Sie die Frucht auf unterschiedliche Weise garen – je nach Küchenausstattung, Zeit und Geschmack:

Im Backofen: Kürbis halbieren, Kerngehäuse entfernen, mit der Schnittfläche nach oben auf das Blech legen und rund 20 Minuten bei 200 Grad backen.

In der Mikrowelle: Kürbis halbieren, Kerngehäuse entfernen, mit den Schnittflächen nach oben hineinlegen und abdecken, auf höchster Stufe etwa acht Minuten (je nach Größe) garen.

Im Dampfgarer: Kürbis halbieren, Kerngehäuse entfernen, mit der Schnittfläche nach oben in einen gelochten Behälter legen und bei 100 Grad circa 20 Minuten dämpfen.

Im Kochtopf: Wichtig ist, dass hier ein so großer Topf genommen wird, dass der Kürbis komplett mit Wasser bedeckt ist und sich auch drehen kann. Bevor Sie den Kürbis ins Wasser geben die Schale mit einem Schaschlikspieß rundherum einstechen. Der Kochvorgang dauert mindestens 40 Minuten, je nach Größe auch mal eine Stunde. Gar ist der Kürbis, wenn man die Schale leicht eindrücken kann. Danach halbiert man die Frucht und entfernt das Kerngehäuse.

Vegan, deftig, low carb: Rezept-Variationen mit Spaghettikürbis

Ist der Kürbis erst mal gar – egal auf welche Art – kommt der individuelle Geschmack zum Zug. Hier kann nun jeder nach Belieben Zutaten hinzufügen, um den Kürbis zu perfektionieren. Der Eigengeschmack ist leicht nussig, jedoch nicht zu präsent – so sind den Kombinationsmöglichkeiten keine Grenzen gesetzt. Vorher müssen Sie nur mit einer Gabel das Fruchtfleisch vom Rand lösen und mit einer zweiten Gabel die Fasern auseinanderzupfen.

Sobald aus dem Kürbis eine Portion Spaghetti geworden ist, gestaltet sich das Basis-Rezept denkbar einfach: entweder Olivenöl oder Butter unterheben, etwas salzen und pfeffern und mit Parmesan bestreuen. Wer es deftiger mag, kann den Kürbis mit Speckwürfeln, saurer Sahne und Lauch füllen und nochmals kurz im Rohr mit Käse überbacken. Selbstverständlich können alle Saucen, die man zu Pasta mag, auch mit den Kürbisspaghetti kombiniert werden.

Vegetarier und Veganer kommen mit dem Spaghettikürbis ebenfalls auf ihre Kosten; mit Kräutern, Gemüse, Knoblauch und Öl schmeckt der Pasta-Ersatz ausgezeichnet. Die Kürbisspaghetti können direkt in der Schale serviert (ideal für Abspül-Muffel) oder herausgekratzt und auf Tellern angerichtet werden.

Low-Carb-Pasta mit Spaghettikürbis

Sogenannte Low-Carb-Diäten sind hoch im Kurs bei Sportlern und Figurbewussten. Die Zucchini-Spaghetti, auch Zoodles genannt, sind in diesem Zusammenhang schon recht bekannt. Kürbisspaghetti bieten eine willkommene Abwechslung und haben durch ihren hohen Wasser- und Mineralstoffgehalt entwässernde Wirkung. Der Vitamingehalt hingegen fällt eher bescheiden aus, weshalb Sie für eine ausgewogene Kost Salat oder Gemüse dazureichen sollten.

Nährwerte: Spaghettikürbis ideal für glutenfreie Ernährung

Wer an Glutenintoleranz (Zöliakie) leidet, muss viel zurückstecken: Herkömmliches Brot und Gebäck, aber auch Nudeln sind vom Speiseplan gestrichen. Die Kürbisspaghetti bieten hier eine gute Alternative. Das Gemüse enthält von Natur aus kein Gluten und die feinen, an Spaghetti erinnernden Streifen sind mit Pesto, Sugo aller Art oder nur mit Olivenöl ein toller Pasta-Ersatz.

Der Spaghettikürbis kommt auf lediglich 31 Kilokalorien pro 100 Gramm und besteht zu über 90 Prozent aus Wasser. Dafür versorgt er den Körper mit wertvollem Kalzium, Magnesium und Carotinoiden. Der Spaghettikürbis enthält zudem zahlreiche essentielle Aminosäuren, darunter zum Beispiel Histidin, Isoleucin, Leucin und Lysin.

Tipps zur Aufbewahrung von Spaghettikürbissen

Ist der Spaghettikürbis noch nicht angeschnitten und die Schale unversehrt, kann dieser über mehrere Wochen gelagert werden. Je nach Sorte sind die Kürbisse zwischen zwei Monaten und einem halben Jahr haltbar. Eine Spaghettikürbis-Hälfte kann bis zu eine Woche lang im Kühlschrank aufbewahrt werden.

Spaghetti-Kürbis aus Samen ziehen und anbauen

Es gibt mittlerweile verschiedenste Züchtungen von Spaghettikürbissen zur Auswahl. Sucht man im Internet oder in Gärtnereien nach Samen der diversen Arten, wird man schnell fündig. Was sie alle gemeinsam haben, ist das faserige Fruchtfleisch, das der Art den Namen gibt. Aussuchen kann man sich, wann die Kürbisse reifen sollen, wie groß die Früchte werden und welcher Geschmack bevorzugt wird.

Der Klassiker unter den Spaghettikürbissen wird unter dem Namen Stripetti F1 gehandelt. Neben diesem existieren noch Goldetti F1, Orangetti F1, Tivoli F1, Vegetable Spaghetti und Heaven F1. Vertraut man versierten Hobbygärtnern, ist die Aufzucht von Kürbissen nicht allzu schwer. Vor allem kleinwüchsigere Sorten wie Small Wonder sind auch für bescheidene Gärten geeignet, denn sie wuchern weniger als andere und bringen zierlichere Früchte hervor, was für kleine Haushalte ideal ist.