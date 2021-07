Die äußeren Blätter entfernen, den Weißkohl längs halbieren und den Strunk in der Mitte herausschneiden.

Den Weißkohl in feine Streifen schneiden oder hobeln. In einer großen Schüssel mit dem Salz vermengen.

Etwa fünf Minuten lang Wasser aus dem Kohl kneten – per Hand oder mit einem Kartoffelstampfer.

Das Sauerkraut fest in die Einmachgläser drücken, es sollte möglichst wenig Luft im Glas bleiben. Anschließend das Sauerkraut mit Saft bedecken und die Gläser fest verschließen.

Die Gläser etwa eine Woche bei Raumtemperatur stehen lassen. Wenn Bläschen in den Gläsern aufsteigen, hat der Prozess zur Fermentierung begonnen. In dieser Zeit kann etwas Saft aus den Gläsern austreten, am besten ein Handtuch unterlegen.