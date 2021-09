Stachelbeere: So gesund ist das säuerliche Obst

Das Sommerobst schmeckt frisch-säuerlich und lässt sich von Marmelade bis Kuchen vielfältig in der Küche verarbeiten. Auch roh eignen sich Stachelbeeren als gesunder Snack. Was in den Beeren steckt und welche Wirkung sie auf den Körper haben.