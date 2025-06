Mouth Taping: Besser schlafen mit zugeklebtem Mund?

Gut zu wissen: Es ist ratsam, die Klebestreifen zunächst tagsüber testweise zu nutzen – etwa für ein paar Minuten bis hin zu mehreren Stunden. So kann man sich schrittweise an eine Nasenatmung gewöhnen und zugleich überprüfen, ob die Pflaster gegebenenfalls zu Hautirritationen führen. In diesem Fall ist vom Mouth Taping abzuraten.