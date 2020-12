Bei einer Bindegewebsschwäche, drohen schlaffe Haut, "Winkearm" und Cellulite. Meist liegt die Ursache in der natürlichen Hautalterung und einer verminderten Kollagenbildung. So kann man lästigen Dehnungsstreifen vorbeugen und ein schwaches Bindegewebe stärken.

Um zu verstehen, was hinter einer Bindegewebsschwäche steckt, muss man die Aufgaben des Bindegewebes kennen und woraus es aufgebaut ist. Bindegewebe finden sich in allen Organen des Körpers und durchziehen Muskeln, Faszien, Organhüllen wie Herzbeutel oder Milzkapsel, bis hin zu den äußeren Hautschichten. Sie bilden das flexible Stützskelett der eigentlich weichen Organe und verleihen ihnen stabile Strukturen. Wichtigster Baustoff für das Bindegewebe sind Kollagenfasern. Sie halten alle Bindegewebe straff und elastisch.

Lysinhaltiges Essen für ein starkes Bindegewebe und gegen Cellulite

Bindegewebsschwäche: Das Stützgewebe macht langsam schlapp

Im Laufe der Zeit lässt die Produktion an Kollegen im Körper nach und das Baumaterial für das Faserskelett unserer Muskeln, Sehnen und Bänder wird nur noch an den für den Körper wichtigen Stellen eingebaut. Vorwiegend handelt es sich dabei um elastische Organe wie Herz und Gefäße. Eingespart wird dagegen als erstes in der Haut und den Muskeln. So ist die Bindegewebsschwäche viel mehr ein Mangel an Kollagenfasern, der im Laufe der Zeit entsteht und ganz natürlich ist. Deutlich seltener sind erblich bedingte Kollagenmangelerkrankungen wie das Marfan-Syndrom die bereits im Kindesalter festgestellt werden können.

Orangenhaut, Besenreiser und Krampfadern als Folge eines schwächer werdenden Bindegewebes sind der sichtbare Ausdruck eines sinkenden Kollagenanteils und werden dementsprechend in der Medizin nicht als Erkrankung sondern mehr als optische Veränderung des Körpers unter ästhetischen Gesichtspunkten behandelt.

Ursachen für eine Bindegewebsschwäche

Während das Ergebnis einer Bindegewebsschwäche sichtbar und einfach zu diagnostizieren ist, sind sich die Mediziner bei den Ursachen nicht ganz einig. Eine Vielzahl von Faktoren, die in Summe zu Cellulite oder hängenden Gesichtspartien führen, erscheint ursächlich. Mögliche Auslöser sind Übergewicht oder einseitige Ernährung und können schon in jungem Alter Orangenhaut entstehen lassen.

Für die Spannkraft der Haut und die Stärke und Stabilität des Stützapparats der inneren Organe ist die Anzahl der kollagenen Fasern im Bindegewebe verantwortlich. Dieser Faktor kann genetisch beeinflusst und eine Bindegewebsschwäche vererbt worden sein. Dies betrifft prinzipiell beide Geschlechter gleichermaßen, die unterschiedliche Verteilung des Fettgewebes unter der Haut bei Männern und Frauen lassen eine verminderte Menge an Kollagenfasern bei Frauen jedoch früher erkennen.

Schwangerschaftsstreifen durch schnelle Überdehnung der Haut

Damit aus einer verminderten Kollagenmenge im Körper aber die klassischen Symptome der Bindegewebsschwäche, also Cellulite, Besenreiser oder Dehnungsstreifen, werden, muss das Gewebe der Haut mechanisch überdehnt werden und zwar schneller, als es die Haut natürlich kompensieren kann. Eine übermäßige Gewichtszunahme, eine durch extremes körperliches Training gesteigerte Zunahme an Muskelmasse und bei Frauen ein schnell wachsender Babybauch lassen der Haut oft nicht genügend Zeit sich mitzudehnen.

Die fasrigen Verbindungen der Unterhaut leiern aus oder reißen und es bilden sich Dehnungs- oder eben Schwangerschaftsstreifen am Bauch, der Brust, den Armen oder den Oberschenkeln. Auch ein Pendeln des Gewichts mit häufiger Zu- und Abnahme ermüdet das Bindegewebe und selbst junge, straffe Haut verliert die Spannung. Diese Stellen erscheinen dann auch an sonst eher prall zu erwartenden Rundungen wie dem Po oder den Oberschenkeln dann mit abgeflachter und delliger Oberfläche und es zeigt sich selbst bei schlanken Personen das Bild der Orangenhaut.

Im Alter: Körper spart Lysin und Vitamin C für Herz oder Gefäße

Im Laufe der Lebenszeit verliert der Körper einen erheblichen Anteil an seiner ursprünglichen Gesamtmenge an Kollagen im Körper, da er es selbst nicht mehr ausreichend herstellen kann. Die elementaren Baustoffe bei der Kollagensynthese – Lysin und Vitamin C – müssen ihm über die Nahrung zugeführt werden, sind aber in den häufig konsumierten Lebensmitteln meist nicht in ausreichenden Mengen vorhanden, um alle Stoffwechselprozesse im Körper zu bedienen.

So spart der Körper Vitamin C für das Immunsystem auf und kann es nicht mehr für die Produktion neuer Kollagene zur Verfügung stellen. Das wenige noch produzierte Kollagen wird in lebenswichtigen Organen wie dem Herz oder den elastischen Blutgefäßen verbaut und steht für die Haut nicht mehr zur Verfügung. Dieser Prozess wird als natürliche Hautalterung sichtbar.

Wer seine Haut allerdings schont und ihr keine Dehnung zumutet, sich also wenig bewegt, ist vor einer Bindegewebsschwäche auch nicht geschützt. Wird dem Körper nicht permanent der Bedarf an neuem Kollagen in der Haut und den Muskeln signalisiert, also durch viel Bewegung im Alltag, Wechselduschen und hautstraffende Massagen, dann baut sich das Kollagen trotzdem ab, wird nicht mehr nachgeliefert und führt ebenfalls zu einer verfrühten Hautalterung.

Cellulite & Dehnungsstreifen: Ergebnis schwachen Bindegewebes

Dehnungsstreifen und Orangenhaut sind das Endergebnis einer Bindegewebsschwäche. Auf dem Weg dorthin gibt es viele kleinere Symptome, die aber meist nicht erkannt werden.

Obwohl eine Bindegewebsschwäche den ganzen Körper betrifft und auch die inneren Organe beeinträchtigen kann, werden die oberflächlichen Anzeichen auf der Haut verstärkt wahrgenommen. Im Anfangsstadium kann sich dies in einer erhöhten Neigung zu Blutergüssen zeigen, da das Gewebe – und damit auch kleine Blutgefäße – schneller einreißen, einbluten einen blauen Fleck bilden. Danach heilen sie aber wieder ab und regenerieren sich zunächst. Im Laufe der Zeit und mit zunehmender Bindegewebsschwäche heilen diese Mikroverletzungen jedoch nicht mehr aus und der gesamte Körper verändert sich:

Erste Krampfadern treten auf, Besenreiser entstehen, das Hautbild wird schlaffer, die Wangen beginnen zu hängen, Tränensäcke entstehen und die Muskeln und Fettpolster hängen locker herab, am Bauch als Fettschurz an den Extremitäten als Winkearm oder Reiterhosen. Mit dem erhöhten Zug auf die Haut durch das Eigengewicht der Muskeln und Fettpolster wird die Haut gedehnt und es entstehen die vom Arzt als Striae bezeichneten Dehnungsstreifen.

Bindegewebsschwäche betrifft auch innere Organe

Da der Körper die produzierten Kollagene für seine lebenswichtigen Systeme reserviert, ist eine Bindegewebsschwäche nur in abgeschwächter Form an den inneren Organen zu bemerken. Doch die Flexibilität von Gefäßen nimmt unter einer Bindegewebsschwäche stark ab und die Adern verkalken. Einzelne Organe wie Lunge, Herz oder Augen können stärker betroffenen sein als der restliche Körper. Hier zeigen sich dann organspezifische Krankheitssymptome, die oft nicht sofort mit einer Bindegewebsschwäche assoziiert werden und sich erst durch das Gesamtbild des Patienten erklären lassen.

Eine genetische Erkrankung als Ursache für die Bindegewebsschwäche ist das Marfan-Syndrom. Bei dieser seltenen Erbkrankheit entwickeln sich die Organe nicht physiologisch, was bedeutet, dass sie in ihrem Wachstum auf die elastischen Baustoffe verzichten und oftmals narbig verwachsen und nicht richtig funktionieren können.

Bindegewebsschwäche behandeln: Schwaches Gewebe stärken

Wenn innerhalb der Familie Cellulite, Krampfadern und Dehnungsstreifen bereits bekannt sind, dann sollten Sie schon in jungen Jahren gegen eine Bindegewebsschwäche angehen. Auch wenn die Behandlungsmethoden einer Bindegewebsschwäche begrenzt sind, gibt es individuelle Maßnahmen, die der Entstehung von Orangenhaut und Besenreisern vorbeugen und auch schon geschwächtem Bindegewebe wieder mehr Spannung verleihen.

Bindegewebe von innen und außen straffen

Bevor als letzter Ausweg der Schönheitschirurg die sichtbaren Zeichen einer Bindegewebsschwäche wie Cellulite oder Krampfadern entfernen kann, gibt es drei Behandlungansätze, durch die Sie selbst Ihr Bindegewebe straff erhalten oder ein bereits geschwächtes Bindegewebe wieder stärken können:

Bindegewebe mit Sport stärken: Wer ständig in Bewegung ist, durch Training die Muskeln stärkt und den Muskelaufbau weiter fördert, sendet auch unentwegt Signale im Körper, dass neues Kollagen in Muskeln, Sehnen und Bändern benötigt wird. Dies spornt den Körper an, weiterhin Kollagen zu produzieren. Außerdem bekämpft Sport die eigentliche Ursache der Bindegewebsschwäche, nämlich dass der Körper nicht mehr genügend Baumaterial für die flexiblen Fasern zur Verfügung stellt und das elastische Stützskelett schwächer wird.

Eine Vielzahl von Pflegeprodukten gegen Cellulite enthält Wirkstoffe, die einfach auf die Haut aufgetragen werden können und Kollagen direkt bereit stellen oder deren Bestandteile die Herstellung von Kollagen im Körper unterstützen und ankurbeln sollen. Während das Coenzym Q10 die Synthese von Kollagen beschleunigen soll, wird in anderen Produkten fertiges Kollagen direkt zum Einbau in die Haut angeboten. Die eigentliche Schwierigkeit liegt hierbei an der Hautbarriere, die ab einer bestimmten Molekülgröße den Wirkstoff nicht durch die Zellschichten passieren lässt, so dass das Kollagen nicht bis zu seinem Einbauort vordringen kann und sich nur oberflächlich ablagert.

Koffein zeigt eine nachweisbare Wirkung zur Konturenformung an Oberschenkeln, Po oder Augenpartie. Es dringt leicht in die Hautschichten ein und die Haut spannt sich. Der Effekt hält allerdings nur Stunden.

Fast alle Pflegeprodukte gegen Orangenhaut versorgen die Haut mit viel Feuchtigkeit . Sind die Hautzellen prall mit Wasser gefüllt, verschwinden kleinere Dellen zumindest optisch.

Da entzündliche Prozesse das Hautbild zusätzlich schädigen, enthalten Pflegemittel für Bindegewebe mit Rosskastanie oder rotem Weinlaub entzündungshemmende Wirkstoffe. Diese sind besonders für die Behandlung geschwächter Beinvenen geeignet, um Krampfadern vorzubeugen.

Oftmals empfehlen die Hersteller der Anti-Cellulite-Cremes, den Wirkstoff in die Haut einzumassieren . Einzelne Hersteller bieten ihre Produkte direkt mit Applikatoren an, die als Massageball fungieren und den Wirkstoff auf der Haut verteilen. Die mechanische Reizung der Haut stimuliert dabei die Neuproduktion von Kollagenen, arbeitet Salbe und enthaltene Feuchtigkeit mechanisch durch die Hautbarriere ein und fördert die Durchblutung, wodurch sich das Gewebe praller anfühlt und kleine Unebenheiten einer Orangenhaut ausgeglichen werden.

Einen Durchblutungssteigerung kann mit Wechselduschen, also dem mehrfachen Abbrausen der Beine mit warmem und anschließend kaltem Wasser, erzielt werden.

