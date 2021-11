Fettabsaugen (Liposuktion): Diätresistentes Unterhautfett am Bauch, an den Oberschenkeln, an der Hüfte, an den Armen oder am Hals kann mit einer Fettabsaugung reduziert werden. Abhängig vom Aufwand liegen die Kosten zwischen 1.000 und 6.000 Euro.