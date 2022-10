Urlaubs-Checkliste: So bist du jederzeit bereit zu reisen

Urlaub – schon das Wort weckt Assoziationen von Traumstränden, idyllischen Bergseen oder aufregenden Metropolen, wo man schöne, entspannte und sorglose Tage verbringen wird. Damit du deine Reise entspannt genießen kannst, solltest du dich gut vorbereiten und frühzeitig vermeidbare Risikofaktoren minimieren. Lies hier, wie du nichts Wichtiges vergisst und warum der Besuch in der Arztpraxis ein Muss vor deinem nächsten Urlaub sein sollte.

Checkliste lässt bei der Urlaubsvorbereitung nichts vergessen

Bei aller Vorfreude sollte man die Urlaubsvorbereitungen nicht allzu sorglos und nach der Devise „wird schon nichts Schlimmes passieren“ handhaben. Dies gilt insbesondere in Bezug auf die eigene Gesundheit. Denn wer will schon den Urlaub spontan absagen müssen oder gar die schönste Zeit des Jahres krank im Bett verbringen. So etwas ist ärgerlich, trübt die Urlaubsfreude – und lässt sich durch gute Vorbereitung in vielen Fällen vermeiden. Zugegeben: Je nach Reiseziel und unter Berücksichtigung individueller gesundheitlicher Herausforderungen kann zwar einiges zusammenkommen, woran gedacht werden muss, es gibt jedoch Hilfen, um den Überblick zu behalten. Eine gute Orientierung bieten Checklisten, die sich bei Bedarf einfach und schnell an die jeweiligen persönlichen Bedürfnisse anpassen lassen. Eine solche Liste kann etwa auf www.bereit-zu-reisen.de heruntergeladen und ausgedruckt werden.

Planung früh genug beginnen

Nicht zu unterschätzen bei der Planung ist der Zeitfaktor. Auf der Urlaubs-Checkliste kannst du wochenweise bis zur Abreise geordnet alle notwendigen To-dos abhaken. Etwa zwei Monate vor Reiseantritt solltest du dich über am Urlaubsziel notwendige Impfungen informieren und im Bedarfsfall schnellstmöglich einen Impftermin bei deiner Hausärztin oder deinem Hausarzt vereinbaren. Eine Impfberatung ist auch dann sinnvoll, wenn noch keine konkrete Reise in Sicht ist. Denn so bist du flexibel, um jederzeit auch spontan verreisen zu können. Auf der Checkliste findest du eine übersichtliche Aufstellung aller Erkrankungen, gegen die man sich vor Reiseantritt schützen sollte. Wichtig ist die Hepatitis-A-Impfung – auch wenn es ans Mittelmeer oder nach Osteuropa geht – sowie die Hepatitis-B-Impfung und die Auffrischung aller Standardimpfungen. Außerdem solltest du dich auch zu einer möglichen Auffrischung der Corona-Impfung beraten lassen, denn der letzte Booster ist bei vielen Deutschen bereits eine Weile her.

Wirklich an alles gedacht?

Einen nützlichen Überblick bietet die Checkliste ebenfalls zur Reiseapotheke und dem Sonnenschutz, aber auch zu Hinweisen für Essen und Trinken vor Ort. Wer regelmäßig Medikamente einnehmen muss, kann diese auf der Liste eintragen und sollte die behandelnde Ärztin oder den Arzt schon früh über Zeitpunkt und Dauer der Reise informieren, damit der entsprechende Arzneivorrat rechtzeitig bereitgestellt werden kann.

Auf langfristigen Schutz achten

Alle Haken auf der Checkliste gesetzt? Dann heißt es nun: Gute Reise! Und denk daran: Falls du kurzfristig verreist, solltest du spätestens nach dem Urlaub alle angefangenen Impfserien abschließen. Das ist wichtig, damit du auch auf zukünftigen Reisen bestmöglich geschützt bist und entspannt die Welt entdecken kannst.

Viele weitere Informationen und hilfreiche Tipps findest du auf www.bereit-zu-reisen.de.

