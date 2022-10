Rumex crispus hat sich in der Homöopathie vor allem als Husten- und Erkältungsmittel bewährt, da es einen starken Bezug zum Kehlkopf und zu den Atemwegen besitzt. Wer kann das Hustenmittel anwenden und welche Dosierung kommt infrage?

Neben seinem Einfluss auf Husten, Atemwegs- und Erkältungskrankheiten, hat Rumex crispus zwei weitere Wirkungsbereiche, die Haut sowie den Magen-Darm-Trakt. So kann der krause Ampfer auch bei erkältungsbedingten Magen-Darm-Problemen eingesetzt werden. Außerdem soll er für Linderung bei Hautbeschwerden sorgen, die zusammen mit Juckreiz auftreten.

Artikelinhalte im Überblick:

Was ist Rumex crispus?

Rumex crispus ist ein beliebtes homöopathisches Akutmittel mit vergleichsweise kurzer Wirkdauer. Es wird aus dem frischen Wurzelstock des krausen Ampfers gewonnen. Diese Pflanze gehört zur Familie der Knöterichgewächse und ist mit dem besser bekannten Sauerampfer (Rumex acetosa) verwandt. Anders als Sauerampfer, ist der krause Ampfer jedoch nicht für den frischen Verzehr im Salat geeignet. Denn seine Wurzeln wirken abführend und die Samen eher stopfend.

Anwendungsgebiete von Rumex

Klassisches Haupteinsatzgebiet des krausen Ampfers sind die oberen und unteren Atemwege. Bei folgenden Beschwerden kommt Rumex typischerweise zur Anwendung:

Erkältungskrankheiten mit trockenen Schleimhäuten

Fließschnupfen

häufiges Niesen

Husten (trockener sowie chronischer Reizhusten, mit Kitzeln im Hals)

ständiges Räuspern

Asthma bronchiale

Kehlkopfentzündung

Halsentzündung

Rachenentzündung

Daneben wirkt Rumex aber auch auf den Magen-Darm-Trakt und kann für Linderung sorgen bei:

wässrigem Durchfall, der vor allem frühmorgens auftritt

Blähungen

chronischer Gastritis

Sodbrennen

Übelkeit

Ein drittes Anwendungsgebiet von Rumex ist die Haut. Folgende Hautbeschwerden sprechen für den Einsatz des krausen Ampfers:

juckende Ausschläge mit roten Bläschen

Akne im Gesicht und am Rücken

allergische, juckende Hautreaktionen

Nesselsucht

juckende Beine beim Auskleiden

Bei wem kann Rumex angewendet werden?

Rumex gilt als vergleichsweise kurz wirksames Akutmittel, das grundsätzlich in jedem Lebensalter angewendet werden kann.

Wichtig: Sehr sensible Gruppen, wie Schwangere, Stillende, Säuglinge und Kinder unter zwölf Jahren sollten bei der Einnahme von Rumex crispus zurückhaltend sein. Das gilt vor allem für die Selbstbehandlung, die in der Regel mit besonders niedrigen Potenzen erfolgt. Denn der pflanzliche Ausgangsstoff für das homöopathische Arzneimittel enthält Bestandteile, die leicht giftig sind und Unwohlsein hervorrufen können.

Zwar sind die Inhaltstoffe in homöopathischen Arzneimitteln durch die Potenzierung stark verdünnt. Trotzdem sollte eine Behandlung hier vorsichtshalber nur auf Anraten und unter Aufsicht von homöopathisch geschulten Ärzt*innen oder in Homöopathie erfahrenen Hebammen oder Heilpraktiker*innen durchgeführt werden.

Welche Leitsymptome sprechen für die Anwendung von Rumex crispus?

Für die Wahl des richtigen homöopathische Arzneimittels sind die spezifischen Leitsymptome der Patient*innen ausschlaggebend. Darunter versteht man die beobachteten Hauptbeschwerden. Jedem homöopathischen Arzneimittel ist eine genau definierte Auswahl an Symptomen zugschrieben. Als ganzheitlich orientierte Heilkunde sind das in der Regel nicht nur körperliche Symptome, sondern meist auch psychische Merkmale, Beschwerden sowie Befindlichkeiten.

Je mehr und ausgeprägter die Leitsymptome eines homöopathischen Arzneimittels auch bei Patient*innen beobachtet werden, umso passender gilt nach dem homöopathischen Ähnlichkeitsprinzip das gewählte Mittel.

Folgende Beschwerden sprechen für die Behandlung mit Rumex:

trockener Husten mit wenig bis keinen Auswurf

trockene, gereizte Schleimhäute

Kitzelreiz in Hals und Kehlkopf

große Empfindlichkeit gegen Kälte

Sprechen und Einatmen führt zu Hustenreiz

Kloßgefühl im Hals

häufiges Niesen

weiß-braun belegte Zunge

Kratzen im Hals

ständiges Räuspern

wässriger Durchfall am Morgen

Teilnahmslosigkeit und Apathie

niedergeschlagenes Gemüt

leicht reizbare Stimmung

Hautjucken bei Kontakt mit kühler Luft

Stechen in der Brust und Wundgefühl in den Bronchien

Einnahme und Dosierung von Rumex crispus

Homöopathische Medikamente sind in der Regel potenziert. Das heißt, der jeweilige Ausgangsstoff ist stark verdünnt und nur noch in sehr geringem Maße enthalten. Durch die Einnahme sollen so Impulse im Körper gesetzt werden, die die Selbstheilung anregen. Durch den geringen Wirkstoffgehalt können homöopathische Arzneimittel in der Regel bedenkenlos auch von Kindern sowie schwangeren und stillenden Frauen eingenommen werden.

Für die Selbstbehandlung mit Rumex crispus werden in erster Linie niedrig dosierte Potenzen von D2 bis D12 aus der Apotheke empfohlen. Die Einnahme als homöopathisches Einzelmittel kann dabei in Form von homöopathischen Tabletten, Tropfen oder Globuli erfolgen. Dazu dreimal täglich entweder drei Globuli, drei Tropfen oder eine Tablette Rumex crispus im Mund unter der Zunge zergehen. Im Akutfall kann die Arzneimittelgabe auch stündlich wiederholt werden. Die Tages-Höchstmenge von zehn Einnahmen sollte dabei aber nicht überschritten werden.

Bessern sich die Beschwerden, darf die Anzahl der Gaben entsprechend gedrosselt und auf zwei beziehungsweise einmal täglich reduziert werden. Sobald die Symptome verschwunden sind, sollte man die Behandlung beenden.

Rumex crispus ist auch in einigen homöopathischen Kombinationspräparaten enthalten. Darin werden verschiedene homöopathische Wirkstoffe, die sich zur Behandlung bestimmter Krankheitsbilder und Zustände gut ergänzen, miteinander kombiniert.

Höhere Potenzen und sogenannte Hochpotenzen des Einzelmittels Rumex crispus (C30, C200 oder C1000) sind für die Behandlung von starken, akuten Krankheiten sowie für chronische Beschwerden geeignet. Homöopathische Arzneimittel in höheren und Hochpotenzen sollten nicht in Eigenregie eingenommen werden, sondern nur nach Rücksprache und unter Kontrolle von in Homöopathie ausgebildeten Therapeut*innen erfolgen.