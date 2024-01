Die Kraft der Kamille: Wie die Heilpflanze Entzündungen lindert

Schon in der Antike wurde die Heilkraft der Kamille genutzt, um verschiedenste Beschwerden zu lindern. Die wertvollen Inhaltsstoffe von Kamillenblüten – die in der speziellen Manzana®-Kamille besonders wirkstoffreich sind – eignen sich zur inneren und äußeren Anwendung und versprechen natürliche Hilfe bei entzündlichen Erkrankungen. Was macht die Kamille so besonders?