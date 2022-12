Artikelinhalte im Überblick:

Bei Ginseng handelt es sich um eine Pflanze, die zur Familie der Araliengewächse (Araliaceae) gehört. In China wird Ginseng (Panax ginseng) schon seit mehr als 2.000 Jahren als Heilpflanze bei verschiedenen Erkrankungen verwendet.

Die Pflanze, die 30 bis 80 Zentimeter hoch werden kann, weist kleine weiß-grünliche Blätter auf und trägt erbsengroße scharlachrote Beeren. Von größerer Bedeutung sind jedoch die spindelförmigen Wurzeln. Diese werden in der Medizin vor allem getrocknet und in Form von Tees oder Kapseln verwendet.

Interessant:

Der echte Ginseng (Panax ginseng) ist in Korea und den bergigen nordöstlichen Provinzen Chinas heimisch, wird mittlerweile aber auch in Europa angebaut. Daneben gibt es auch noch weitere Arten wie den Amerikanischen Ginseng (Panax quinquefolius), der in den schattigen Wäldern Nordamerikas und in Teilen Kanadas wächst und eng mit dem Chinesischen Ginseng verwandt ist. Aber auch andere Pflanzen tragen den Namen Ginseng, obwohl sie eigentlich nicht zur gleichen Gattung gehören. Ein Beispiel ist die Borstige Taigawurzel, die auch sibirischer Ginseng (Eleutherococcus senticosus) genannt wird.