Inhalieren: lindert die Beschwerden einer Erkältung beziehungsweise von Atemwegserkrankungen. Um die wohltuenden ätherischen Öle richtig zu inhalieren, einige Tropfen (Packungsbeilage beachten) in eine Schüssel mit heißem Wasser (rund 70 Grad) geben. Ein Handtuch über den Hinterkopf legen und mit dem Gesicht so nah an die Wasseroberfläche bewegen, wie es sich angenehm anfühlt. Den Dampf ruhig durch die Nase ein- und durch den Mund ausatmen. So gelangt der Wasserdampf in die Bronchien und zur Nasenschleimhaut. Auch wenige Tropfen im Badewasser (Erkältungsbad), auf einem Taschentuch, an dem gelegentlich gerochen wird oder in einer Duftlampe befreien die Atemwege.