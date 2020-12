achtsamkeit

Sehen : Betrachten Sie den Himmel ganz in Ruhe und beschreiben Sie gedanklich genau, was Sie sehen. Nehmen Sie dabei jede Kleinigkeit wahr.

Hören: Schließen Sie die Augen und konzentrieren Sie sich auf Ihre Umgebung. Was hören Sie gerade? Welche unterschiedlichen Geräusche oder Stimmen erkennen Sie? Beschreiben Sie in Gedanken möglichst genau, was Sie hören.