Gesunde Scheide: Fremdgehen ist schlecht für die Vagina

„Greifen Sie so wenig wie möglich in die Scheidenflora ein“, rät Weissenbacher. Etwas Ausfluss, der nicht stört, muss nicht unbedingt behandelt werden. Er ist vor allem bei jungen Frauen in bestimmten Zyklusphasen ganz natürlich. Weissenbacher betont: „Ausfluss nur dann behandeln, wenn wirklich eine Krankheit die Ursache dafür ist.“

Thema Seitensprung: „Mikrobiologisch, also für eine gesunde Scheidenflora, ist Fremdgehen nicht sinnvoll“, sagt Weissenbacher. Jeder neue Sexpartner ist für den Intimbereich der Frau anfangs eine enorme Herausforderung. Weil die Scheide mit einer neuen Bakterienmischung konfrontiert werde, einer anderen Flora. Erst im Laufe von ein paar Monaten gleiche sich die Flora im Intimbereich von Frau und Mann so an, dass die beiden Varianten sich sozusagen „gut verstehen“. Bis dahin bekommen deshalb viele Frauen häufiger eine Blasenentzündung oder die Scheide ist gereizt. Jeder Seitensprung kann folglich eben diese Risiken für die Vaginalflora in sich tragen.