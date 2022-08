Erstes Trimester: Aus Sorge vor einem erhöhten Fehlgeburtsrisiko wird schwangeren Frauen häufig vor Flugreisen im ersten Schwangerschaftsdrittel abgeraten. Bisher gibt es allerdings keine wissenschaftlichen Belege dafür, dass sich selbst Vielfliegen in diesem Zeitraum negativ auswirkt. Allerdings leiden Frauen in dieser Phase häufig an Beschwerden wie Übelkeit, Müdigkeit oder Kreislaufproblemen, was bei der Reiseplanung berücksichtigt werden muss.