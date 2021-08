Phototoxische Reaktion (Phototoxizität): Ursache ist die chemische Reaktion der UV-Strahlen auf und in der Haut mit einem anderen Stoff – etwa in der Sonnencreme. In diesem Fall bezeichnet man die Erscheinung als Mallorca-Akne. Aber auch Bestandteile einer Hautcreme oder eines Medikaments (bestimmte Entwässerungsmittel, Antibiotika oder Herz-Kreislauf-Medikamente) sowie Pflanzenstoffe in Gräsern kommen als Auslöser infrage.