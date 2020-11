Das natürliche Arzneimittel Meditonsin hat sich seit über 60 Jahren als Erkältungsmedizin für die ganze Familie* bewährt. Und das aus gutem Grund! So haben zahlreiche wissenschaftliche Untersuchungen gezeigt, dass Meditonsin Tropfen sowohl im Hinblick auf Wirksamkeit, Sicherheit als auch Verträglichkeit auf der ganzen Linie überzeugen. Hier finden Sie spannende Einblicke in die wichtigsten Studienergebnisse zu Meditonsin.

Eine Erkältungsmedizin im Fokus der Wissenschaft

Zahlreiche Studien haben die Wirksamkeit und Sicherheit von Meditonsin unter die Lupe genommen – mit mittlerweile mehr als 5.000 Patienten als Studienteilnehmer (Erwachsene und Kinder).1-3,5,6

Die positiven Studienergebnisse lassen den Schluss zu, dass Meditonsin bei Erkältungen die Möglichkeit einer sinnvollen, sicheren und effizienten Therapie für die ganze Familie bietet.

Wichtige Studienergebnisse zu Meditonsin Tropfen

Hohe Kundenzufriedenheit: Über 90 Prozent der Patienten und Ärzte beurteilen die Wirksamkeit und Verträglichkeit bei Erwachsenen und Kindern als "sehr gut" oder "gut". 1,2

Auch die Linderung von typischen Erkältungssymptomen wurde in Studien nachgewiesen. Hohe Weiterempfehlungs-Bereitschaft: Weil Meditonsin überzeugt, wird es von Verbrauchern gerne weiterempfohlen. Eine aktuelle Marktforschungs-Untersuchung hat gezeigt, dass die Bereitschaft von Meditonsin-Anwendern, das Produkt weiterzuempfehlen stark gestiegen ist. Im Vergleich mit 30 anderen rezeptfrei erhältlichen Produkten landet Meditonsin in dieser Umfrage sogar auf dem ersten Platz!10

Anwender-Studie unterstreicht positive Studienlage

Wie stark sind Meditonsin Tropfen in der Therapie von erkältungsbedingten Beschwerden unter Alltagsbedingungen? Dieser Frage ging eine Anwender-Beobachtung mit mehr als 1.000 erkälteten Studienteilnehmern nach. Insbesondere Wirksamkeit und Verträglichkeit wurden im Rahmen dieser Studie untersucht.

Wirksamkeit und Verträglichkeit von Meditonsin Tropfen im Fokus

Eine Studie4 bestätigt erneut vorliegende, positive Ergebnisse.

Die Ergebnisse zur Wirksamkeit von Meditonsin Tropfen im Detail:

Typische Erkältungssymptome konnten rasch und zuverlässig in ihrer Ausprägung reduziert werden.

Im Schnitt wurde bereits ab dem zweiten Tag nach Behandlungsbeginn bestätigt, dass sich die Leitsymptome verbesserten.

Ca. 90 Prozent der Studien-Teilnehmer fällten in Bezug auf die Wirkung ein positives Gesamt-Urteil ("zufrieden" oder "sehr zufrieden") – siehe Grafik.

Medice

Die Ergebnisse zur Verträglichkeit von Meditonsin Tropfen im Detail:

In ihrem Patiententagebuch beurteilten mehr als 97 Prozent der Studienteilnehmer die Verträglichkeit von Meditonsin Tropfen als zufrieden oder sehr zufrieden.

Auch dies lässt sich aus der folgenden Grafik gut ablesen:

Medice

Meditonsin: Das natürliche Arzneimittel mit nachgewiesener Wirksamkeit

Ein Blick auf die gesamte Studienlage zu Meditonsin Tropfen zeigt:

Die Erkältungsmedizin kann im Hinblick auf

Wirksamkeit

Sicherheit

Verträglichkeit und

Weiterempfehlungs-Bereitschaft

nachweislich überzeugen.

Und das verwundert nicht, schließlich bekämpft Meditonsin nicht nur die Symptome, sondern geht auf Basis seiner natürlichen Wirkstoffe einen Schritt weiter: Meditonsin aktiviert die Abwehr- und Selbstheilungskräfte und unterstützt damit den Organismus in der Bekämpfung von schädlichen Infekten bereits bei den ersten Anzeichen einer Erkältung. Gerade dann, wenn sich ein anschleichender Infekt an ersten Symptomen bemerkbar macht, etwa an dem typischen "Kratzen im Hals" bei Erkältungskrankheiten im Anfangsstadium, kann die rechtzeitige Einnahme von Meditonsin den richtigen Ausbruch einer Erkältung häufig noch stoppen.

Erfahren Sie hier mehr über die ganzheitliche Wirkweise von Meditonsin.

* Nach Rücksprache mit dem Arzt ab 7 Monaten, ab 1 Jahr in der Selbstmedikation

PFLICHTTEXT:

Meditonsin® Tropfen / Meditonsin® Globuli. Die Anwendungsgebiete leiten sich von den homöopathischen Arzneimittelbildern ab. Dazu gehören: Akute Entzündungen des Hals-, Nasen- und Rachenraumes. Meditonsin® Tropfen enthält 6 Vol.-% Alkohol. Meditonsin Globuli enthält Sucrose (Zucker). Zu Risiken und Nebenwirkungen lesen Sie die Packungsbeilage und fragen Sie Ihren Arzt oder Apotheker. Stand: 04/2016 bzw. 04/2017. MEDICE Arzneimittel, 58638 Iserlohn.