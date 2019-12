Weihnachtsmarkt-Leckereien: So schlemmen Sie ohne Reue!

Als Ausnahme sind Bratwurst und Co. natürlich okay – in der Masse aber schlagen sich Adventsleckereien auf der Hüfte nieder. Wie Sie gegensteuern und den Weihnachtsmarktbesuch gesünder genießen können, erklären wir hier.